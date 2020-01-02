أبرز 5 قرارات يُنصح بها في 2020 لتطوير علاقتك بالشريك

فيما يلي 5 قرارات يُنصح بها في 2020 لتحسين العلاقة بالشريك، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- التخطيط لنشاط مشترك

التخطيط لرحلة في عطلة نهاية الأسبوع، أو نزهة نهارية، أو قضاء ليلة في الفندق مع الشريك. فمثل هذه النشاطات تقرب المسافة مع شريك الحياة وتوطد العلاقة معه.

2- القيام بنشاط جديد

اخرج من منطقة راحتك وافعل شيئاً يحبه شريكك أو يرغب بتجربته. بهذه الطريقة، ستكون لديك فرصة لإنشاء ذكريات جديدة، يمكن الرجوع إليها في المستقبل وتذكر اللحظات الجميلة مع الشريك.

3- زيارة مطاعم جديدة

الذهاب إلى مطاعم جديدة فرصة للتخلص من الملل الذي قد ينتاب العلاقة الزوجية، فارتياد الأماكن نفسها يؤدي إلى الضجر والرتابة.

4- تحديد يوم للاسترخاء مع الشريك

في بعض الأحيان يجب أن تحاول قضاء يوم كامل للاسترخاء والراحة مع الشريك، لأن في ذلك فرصة لقضاء الوقت في جو من الهدوء بعيداً عن التوتر والقلق.

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5- الإنصات للشريك

في غمرة الحياة اليومية، قد تشعر بالضيق ولا تسمع شكوى الشريك، ما يمنع التواصل السليم، لذلك توفير الوقت للاستماع للشريك والتفاعل معه.

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