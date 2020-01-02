3 خطوات للعناية بالبشرة عند الاستيقاظ من النوم

تحرص المرأة على الظهور بشكل لائق أمام الجميع، وتعتنى بصحة بشرتها من خلال استخدام مستحضرات التجميل المختلفة أو اتباع بعض النصائح التى يتداولها البعض، وقد تسبب نتائج سلبية تحتاج لعلاج لفترة طويلة، لذا نتعرف فى هذا التقرير على خطوات العناية بالبشرة عند الاستيقاظ من النوم للحصول على بشرة نقية ونضرة، وفقاً لموقع "familycircle".

خطوات العناية بالبشرة عند الاستيقاظ من النوم

الخطوة الأولى: استخدام منظف مناسب

ينصح باستخدام منظف للبشرة من اخلطوات الضرورية، لكن ليس من الضروري أن يكون منظف باهظ الثمن، ويفضل فقط أن يكون مناسب لنوع البشرة، مع استخدام منشفة ناعمة لتجفيف البشرة، أو استخدام تقشير من مكونات طبيعية، ويمكن الإكتفاء بقطعة قطن مغطاة بالمياه لتنظيف البشرة عند الاستيقاظ من النوم.

الخطوة الثانية: ترطيب البشرة

يفضل بعد تنظيف البشرة بمنظف أو مقشر طبيعى أو حتى الإكتفاء بقطعة قطن، استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة ويحتوى على مواد طبيعية مثل العسل ووضعه على الوجه، فهو يساعد فى العناية بالبشرة وترطيبها خاصة فى فصل الشتاء، لذلك تعتبر الخطوة الثانية من الخطوات الهامة للعناية بالبشرة بشكل يومى، سواء كانت بشرة دهنية أو جافة أو مختلطة.

الخطوة الثالثة: كريم واقى من الشمس

يجب بعد ترطيب البشرة، باستخدام مرطب مناسب لنوعها، يجب اختيار كريم واقى من الشمس ومناسب أيضاً لنوع البشرة، وذلك لحمايتها من أشعة الشمس الضارة، التى تتسبب فى أضرار كثيرة للبشرة منها إسمرار الوجه، ولذلك ينصح باستخدام كريم واقى من الشمس الذى يساعد على منع ظهور التجاعيد المبكرة، وبالتالى يساعد بالحفاظ على حيوية وشباب البشرة.

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