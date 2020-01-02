تعرف علي أبرز 10 عصائر لخفض الوزن وتشعرك بالشبع طوال اليوم

قال موقع" Prevention"، إذا كنت تحاول تخفيف وزنك أو الحفاظ على وزنك، فمن المهم أن تقوم بصنع العصير بالمكونات المناسبة لك، وتجنب المكونات التي تحول هذا العصير البارد اللذيذ إلى "قنبلة " من السعرات الحرارية، هذا يعني انه يجب أن يكون غنى بالبروتين، والألياف، والتي تزيد من طاقتك وتحافظ على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وأيضا عدم رفع مستوى السكر فى الدم. لقد جمعنا 10 أنواع من العصائر كلها تشعرك بالشبع..

عصير التفاح..

يمكن اضافة اللبن الزبادى، والتفاح مع الشوفان وهما غنيان بالألياف، مع إضافة القليل من القرفة، وعمل عصير من هذه المكونات المفيدة، والتى تشعرك بالشبع.

عصير حلو وحار عصير حلو وحار

عصير جوز الهند..

ماء جوز الهند منخفض نسبياً في السعرات الحرارية، مع القليل من الزنجبيل الطازج.

التوت مع الزبادى التوت مع الزبادى



عصير التوت مع الزبادى..

يحتوي هذا العصير السميك والدسم على زبادي جوز الهند، والكثير من حبات التوت، لا تتردد فى استخدام تلك المجمدة.

الزنجبيل مع الكمثرى والسبانخ الزنجبيل مع الكمثرى والسبانخ

عصير الكمثرى والسبانخ

لا يحتوي هذا العصير الذى يحتوى على المواد المفيدة فقط، ولكنه يشعرك بالشبع أيضا، يمكن وضع الزبادي، والسبانخ، والقوى المضادة للالتهابات من الزنجبيل.

عصير الفراولة مع التوت عصير الفراولة مع التوت



عصير الفراولة مع التوت..

يمكن اضافة الفراولة، إلى التوت مع الزبادى، وقليل من الزنجبيل لعمل عصير، فهو يساعد فى خفض الوزن، لأنه يشعرك بالشبع.

عصير من الخضار عصير من الخضار



عصير الزنجبيل الأخضر..

يمكن وضع ماء جوز الهند، مع عصير الليمون، وقليل من الزنجبيل الأخضر، حيث يعمل هذا العصير على خفض السعرات الحرارية.

Advertisements



عصير الأناناس مع الموز..

يمكن صنع العصير من الأناناس والموز، وكمية صغيرة من البروتين، مثل زبدة الفول السوداني، والزبادى، حيث أن هذا العصير يجعلك تشعر بالشبع لساعات طويلة.

طبق الكرز مع الزبادى طبق الكرز مع الزبادى

عصير الكرز الداكن..

يحتوي هذا النوع من العصير على الكرز الغامق، مع اضافة زبدة اللوز الاختيارية، أو الزبادى.

عصير الرمان والفراولة..

يمكن اضافة عصير الرمان اللذيذ، والفروالة، مع اضافة الزبادي ليكون مفيدا ويشعرك بالشبع.

عصير الشيكولاتة عصير الشيكولاتة

عصير الشيكولاتة مع الكرز...

يمكن صنع العصير من الكرز المجمد، إذا كان الكرز الطازج غير متوافر، بحيث يمكنك صنعه طوال العام، مع مسحوق الشيكولاتة، مع بعض السبانخ.

قد يهمك ايضاً:

أطباء يكشفون أسباب ضعف خصوبة النساء وانحسار البروتين مع تقدمهن في العمر

نوع جديد من البروتين يتوفر قريبا الكشف عن تفاصيل ومكونات "اللحم الهوائي"