العلاج بالخلايا يشفي طفلا من مرض جيني خطير

تشكل عملية زرع نخاع العظم علاجاً ناجحاً للأشخاص الذي يعاني جهازهم المناعي من خلل بسبب مرض وراثي، لكن خلال الأشهر الأولى، تضعف دفاعات الجسم ضد الفيروسات.

وطور باحثون تقنية العلاج بالخلايا، والتي تهدف إلى تحصين المريض خلال تلك الفترة، ويطبق هذا العلاج خلال الأشهر القليلة الأولى بعد خضوع المريض لعملية زرع لنخاع العظم، حيث يحتاج الجهاز المناعي لإعادة بناء دفاعاته الطبيعية.

وبعد عقدين من التجارب السريرية، جرى تحسين التقنية وبدأت تستخدم لمعالجة المزيد من المرضى، وكثير منهم من الأطفال ومن بينهم صبي اسمه يوهان.

ولا تبدو على يوهان اليوم أي علامات تدل على مروره وعائلته التي تعيش في إحدى ضواحي واشنطن الغنية، بالمراحل العلاجية والعاطفية الصعبة.

وكانت أولى الصدمات عندما علمت مارين شامورو، والدة يوهان البالغة من العمر 39 عاماً، بحملها به، وقالت: "كانت صدمة كبيرة".

وكانت مارين تعرف أنها تحمل جيناً يمكن أن يكون قاتلاً في السنوات الـ10 الأولى من حياة الطفل، وهو مرض الورم الحبيبي المزمن.

وقد توفي شقيقها جراء إصابته بهذا المرض، عندما كان في الـ7 من العمر، وبموجب قوانين الوراثة، كان احتمال أن تنقل مارين المرض إلى طفلها 1 على 4.

فعلى صعيد طفليها الأولين، اختارت هي وزوجها ريكاردو الإخصاب في الأنبوب، ما يسمح باختبار الأجنة وراثياً قبل زراعتها في الرحم.





وكانت النتيجة ولادة التوأم توماس وجوانا، اللذين لا يحمل أي منهما المرض، قبل 7 سنوات ونصف السنة.

لكن في حالة يوهان، سرعان ما أكد اختبار جيني بعد الولادة أنه كان يحمل مرض الورم الحبيبي المزمن.

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وبعد التشاور مع خبراء في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، اتخذ الزوجان أحد أهم القرارات في حياتهما، وهو إخضاع يوهان لعملية زرع نخاع العظم، والذي يعد إجراءً خطراً لكن من شأنه إعطاءه فرصة للشفاء.

ويعتبر النخاع العظمي، وهو النسيج الإسفنجي الموجود داخل العظام، بمثابة "مصنع" لإنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء.

وكانت خلايا دم يوهان البيضاء غير قادرة على مكافحة البكتيريا والالتهابات الفطرية. ويمكن لعدوى بكتيرية بسيطة أن تخرج عن نطاق السيطرة في جسمه الصغير.

ولحسن الحظ، تبين أن ثمة تطابقاً طبياً شاملاً بين يوهان وشقيقه توماس الذي كان يومها في الـ6، وفي أبريل/نيسان 2018، "طهّر" الأطباء نخاع يوهان أولاً باستخدام العلاج الكيميائي. ثم أخذوا كمية صغيرة من النخاع من عظام ورك توماس باستخدام إبرة طويلة ورقيقة.

ومن تلك العينة، قاموا باستخراج "الخلايا الخارقة" كما يسميها توماس، وهي الخلايا الجذعية التي حقنت في عروق يوهان، واستقرت في النهاية في نخاع العظم وبدأت إنتاج خلايا الدم البيضاء الطبيعية.

وكانت الخطوة التالية هي العلاج بالخلايا الوقائي، في إطار برنامج تجريبي بقيادة المتخصص في علوم المناعة مايكل كيلر، في مستشفى الأطفال الوطني.

ويمكن إعادة بناء جزء من الجهاز المناعي الذي يحمي من البكتيريا في غضون أسابيع فقط، لكن بالنسبة إلى الفيروسات، تحتاج العملية الطبيعية 3 إلى أشهر على الأقل.

واستخرج الأطباء من دم توماس خلايا دم بيضاء، وهي الخلايا التائية (تتشكل في الخلايا اللمفوية)، وكانت تحمل 6 فيروسات.

وقام كيلر بوضعها لمدة 10 أيام في حاضنة، ما ساهم في إنشاء مئات الملايين من تلك الخلايا، أما النتيجة فكانت مادة بيضاء رقيقة حفظت في قارورة زجاجية صغيرة.

ثم حقنت هذه الخلايا في عروق يوهان، ومنحته الحماية على الفور من الفيروسات الـ6، وأوضح كيلر: "بات يحمل جهاز شقيقه المناعي".

وتعرف هذه التقنية العلاجية (تعزيز الجهاز المناعي باستخدام خلايا متبرع أو خلايا المريض المعدلة وراثياً) باسم العلاج المناعي.

وهي تستخدم بشكل رئيسي لمحاربة السرطان، لكن كيلر يأمل في أن تصبح متاحة قريباً لمحاربة الفيروسات نيابة عن المرضى، مثل يوهان الذي يعاني من جهاز مناعة معطّل.

لكن تواجه هذه التقنية عقبات تحول دون تطبيقها بشكل واسع، فهي عملية معقدة، وتصل كلفتها إلى آلاف الدولارات. جراء ذلك يقتصر هذا العلاج حالياً على 30 مركزاً طبياً في الولايات المتحدة.