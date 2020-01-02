مشروب البقدونس حضريه في 5 دقائق وتخلصي من الكرش

يعد البقدونس من أهم الخضراوات التي أثبتت فاعليتها في تنقية الجسم من السموم والتخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في الجسم؛ للتخلص من فقدان الوزن، لذا يمكنكِ اعتماد مشروب البقدونس للتخلص من السمنة، والحصول على جسم رشيق؛ للتمتع بالصحة واللياقة.



- يعد البقدونس مدرًا للبول، مما يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

- يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، ويمكنك تناوله مرتين يوميًا.

- غني بفيتامين A، مما يجعل النظام الغذائي الذي تقومين به صحيًا.

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■ مشروب البقدونس والخیار للتخسيس

مشروب البقدونس والخیار للتخسيس

• المكونات:

- كوب من الماء المغلي.

- خیارة واحدة كبیرة.

- ٢ حزمة بقدونس.

• طريقة التحضير والإعداد:

- اغسلي البقدونس والخيار جيدًا.

- أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه البقدونس والخيار واضربيهما جيدًا.

- أضيفي قطرات من عصیر اللیمون.

- تناولي المشروب على معدة فارغة.

■ مشروب البقدونس والليمون:



• المكونات:

- حزمة كاملة من البقدونس.

- لیمونة واحدة.

- كوب ماء.

• طريقة التحضير والتطبيق:

- ضعي البقدونس في الخلاط الكهربائي مع الماء واخلطيهما جيدًا.

- أضيفي اللیمونة إلى مشروب البقدونس.

- احرصي على تناول المشروب يوميًا بعد الاستيقاظ من النوم على معدة فارغة لمدة 5 أيام.



■ مشروب البقدونس وقشر الليمون



• المكونات:

- حزمة من البقدونس.

- 3 ليمونات.

- ملعقة كبيرة من قشر الليمون.

- 4 أكواب من الماء المغلي.

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• طريقة التحضير والإعداد:

- ضعي الماء على النار حتى يغلي، وأضيفي إليه البقدونس.

- ارفعي الخليط من على النار واتركيه لمدة ساعتين.

- أحضري الخلاط وضعي الخليط السابق.

- أضيفي الليمون وقشر الليمون إلى المكونات السابقة واضربيها جيدًا.

- احرصي على تناول 2 كوب من المشروب قبل النوم، وبعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

■ مشروب البقدونس



• المكونات:

- ربع كوب من أوراق البقدونس.

- كوب ماء.

• طریقة التحضير والتطبيق:

- قومي بغلي الماء وضعي بداخله أوراق البقدونس.

- اتركي البقدونس یغلي لخمس دقائق.

- قومي بتصفية البقدونس للتخلص من أوراقه.

- یمكنك تناول الشاي باردًا أو ساخنًا.

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■ مشروب البقدونس والأناناس



• المكونات:

- ٢ كوب من الأناناس الطازج.

- حزمة بقدونس.

- ٣\٤ كوب ماء.

- ١\٢ خیارة مفرومة.

- ٢ لیمونة متوسطة.

• طريقة التحضير والإعداد:

- انزعي أوراق البقدونس وضعيها في الخلاط الكهربائي.

- أزيلي بذور الليمون.

- قطعي الأناناس إلى قطع صغیرة.

- ضعي المكونات معًا في الخلاط مع الماء.

- اخلطي كل المكونات مع بعضها جيدًا.

- تناولي المشروب على معدة فارغة.

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