10 أطعمة تعزز صحتك في 2020.. من التفاح إلى السلمون

إذا كنت عقدت العزم على تحسين صحتك في عام 2020، فيمكنك اتباع توصيات مؤسسة التغذية البريطانية لتناول الطعام الغني بالمغذيات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي قبل أن تتبع نظاما صارما أو تمرينات مكثفة.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن مؤسسة التغذية البريطانية 10 أطعمة مهمة تعوض نقص بعض الفيتامينات وتحقق التوازن المطلوب كما أنها ليست باهظة الثمن، نستعرضها لكم كما يلي ..

1- السلمون

يوفر السلمون مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك أوميجا ٣ وكذلك البروتين وفيتامين د والسيلينيوم واليود. وتوصي المؤسسة بتناول حصتين من السمك في الأسبوع، أحدهما يجب أن يكون نوعًا من الأسماك الزيتية مثل السلمون.

2- الشوفان

الشوفان مصدر رائع للألياف، ويوفر مادة معينة تسمى بيتا جلوكان، التي تساعد في خفض الكوليسترول. تناوله في وجبات الإفطار إن أمكن.

3- العدس

البروتين النباتي مثل العدس والفاصوليا مصدر غني بالألياف. كما أنها تحتوي على الحديد والفولات، التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الطاقة. وإذا أضفت الكركم والكمون، فيمكنك الاستفادة من التأثير المضاد للالتهابات أثناء الاستمتاع بتناول وجبة العدس.

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4- المكسرات

غالبًا ما يتم الإشادة بالمكسرات بفضل محتواها من الألياف والبروتين والدهون غير المشبعة. وهى توفر أيضًا مجموعة من العناصر الغذائية الرئيسية مثل الثيامين والحديد، التي تساعد في مد الجسم بالطاقة ودعم نظام المناعة. وحذر الخبراء من تناول الأصناف المملحة كما يجب أن تكون صغيرة في متناول اليد لأنها عالية السعرات الحرارية.

5- الطماطم

غالبا ما يتم الاستخفاف بالطماطم، لكنهاغنية بفيتامين ج والمواد الكيميائية النباتية الطبيعية مثل اللايكوبين، الصباغ الطبيعي الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر النابض بالحياة.

6- التفاح

التفاح يوفر الألياف القابلة للذوبان وكذلك البوليفينول ، التي يمكنها علاج مشاكل الهضم وتساعدك على حمايتك من أمراض القلب والأوعية الدموية. من الأفضل تناوله كوجبة خفيفة صحية أو مع عصيدة للإفطار.

7- الخضروات

الخضروات المورقة واحدة من أكثر الأطعمة الموجودة صحة بفضل الفيتامينات المتعددة التي تحتوي عليها. والخضروات مثل السبانخ والبروكلي والملفوف تميل إلى توفير الفيتامينات أ وج، والفولات والبوتاسيوم مما يعزز المناعة والطاقة وصحة الجلد. والبروكلي هو أيضا واحد من أكثر المغذيات ،لأنه يحتوي على دي إيندوليل ميثان الذي يدعم التوازن الهرموني.

8- الزبادي

9- الحبوب الكاملة

الزبادي العادي يعتبر قاعدة رائعة لتناول الوجبات الخفيفة والحلويات عندما تحاول تجنب الأطعمة السكرية. كما يوفر البروتين والكالسيوم والريبوفلافين واليود، والذي يلعب دورًا حيويًا في صحة الغدة الدرقية.الكربوهيدرات الكاملة الحبوب مثل الخبز والمكرونة وقمح البرغل أو الفريكة سريعة وسهلة الطهي وغنية بالألياف وكذلك المواد الغذائية مثل النياسين والفوسفور، مما يساعد الجسم على إصلاح الأنسجة والخلايا.

10- الفاكهة الحمضية

الفاكهة الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين ج والفولات، التي تساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة وهي غذاء حيوي للمرأة الحامل

