تيفاني ترامب وصديقها اللبناني يحددان موعد الخطوبة وسط إجراءات أمنية

اصطحبت تيفاني ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صديقها مايكل بولس ذا الأصول العربية اللبنانية عشية احتفال والدها برأس السنة الجديدة في منتجع مار لاغو في فلوريدا، ويحمل بولس الجنسية النيجيرية، حيث كانت قد التقته أثناء إجازة صيفية قضتها على جزيرة ميكونوس اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن علاقة الشابين تعود لصيف 2018، وأشار الموقع ذاته، إلى أن العلاقة التي تختمر بين الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بموقفه المعادي للاجئين - رغم أنه متزوج من مهاجرة-، على وشك أن تتطور بشكل رسمي إلى خطوبة من الشاب اللبناني، 26 عاما.

ويحتمل أن يكون لدى بولس 4 جنسيات، بما في ذلك الجنسية الأميركية، كما سيتم عقد حفل خطوبة تيفاني –الابنة غير الشقيقة لأولاد ترامب- وبولس في فلوريدا في 11 يناير وسط "إجراءات أمنية مشددة"، حسبما ذكرت "إم تي في".

وتيفاني ترامب، 26 عاما، هي أصغر بنات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زوجته السابقة الممثلة والشخصية التلفزيونية مارلا مابلز، وتخرجت في العام 2016 من جامعة بنسلفانيا، ودرست تخصصا يجمع بين علم الاجتماع والدراسات الحضرية.

وعن الصهر المزعوم لترامب، أضاف الموقع في التقرير، أن عائلة مايكل شربل بولس، تمتلك شركة تقدر بمليارات الدولارات، تعمل في قطاعات التجارة والسيارات والمعدات وتجارة التجزئة والبناء، وهي مجموعة مؤثرة للغاية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ومايكل بولس هو نجل المليونير مسعد بولس الذي حقق نجاحات في نيجيريا، صاحب شركة SCOA Nigeria PLC، والتي تدخل في كل الصناعات الرئيسية في نيجيريا تقريبا، بما في ذلك صناعة السيارات والبناء والزراعة والمواد الغذائية والمشروبات والبنية التحتية، كما أن نيجيريا تعد موطنا للمغتربين اللبنانيين، وكثير منهم لديهم مصالح تجارية في الدولة الإفريقية.

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وفي سياق مختلف، تألقت تيفاني ترامب في فستان من الدانتيل الأسود والرمادي في أثناء السير على السجادة الحمراء بجوار بولس، الذي كان يرتدي بدلة سهرة سوداء وربطة عنق خلال احتفال ليلة رأس السنة مع الرئيس الأمريكي، وتميز حفل ليلة رأس السنة للرئيس ترامب بمشاركة شخصيات محافظة، منهم المحامي رودي جولياني والمعلق التلفزيوني لو دوبس ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون.

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