لقاح أميركي ضد الخرف يزفّ بُشرى سارة لمرضى آلزهايمر

نشرت نتائج الدراسة عبر صفحات المجلة العلمية المختصة بدراسة مرض آلزهايمر وعلاجه "Alzheimer's Research & Therapy"، حيث يخطط فريق مشترك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا في إيرفين لتطوير برنامج علاج مناعي فعال لمرض الخرف، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدراسة أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي المتراكم على مدار سنوات حياته والتي تسبب عمليات التآكل العصبي (فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، وفقاً لموقع "وان".

وأكدت المعلومات أن استراتيجية التطعيم المزدوج، المبنية على تقنية " MultiTEP " المبتكرة، تتضمن مواصلة تطوير تدابير لإبطاء معدل تراكم الجزيئات المدمرة، وخلق عقبات أمام التطور السريع للمرضى المصابين بآلزهايمر

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