شكرا لقرائتكم خبر عن الوهن العضلى الوبيل.. مرض مناعى يسبب ضعف العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوهن العضلي الوبيل هو مرض المناعة الذاتية الذي يضعف العضلات، ومعظم حالات هذا المرض ليست "خطيرة"، حيث يمكن لمعظم المصابين بالوهن العضلى الوبيل أن يعيشوا حياة طبيعية، وفى هذا التقرير نتعرف على مرض الوهن العضلى الوبيل، وأعراضه وأسبابه وعلاجه وفقاً لموقع "womens health"، وعندما يكون لديك هذا المرض، تضعف عضلاتك مع النشاط لكن قوة العضلات تعود مع الراحة.



مرض الوهن العضلى الوبيل

اعراض مرض الوهن العضلى الوبيل

يؤثر هذا المرض عادة على العضلات التي تتحكم في:

-حركة العين والجفن.

-تعابير الوجه.

-المضغ.

-التحدث.

-البلع.

- الأيدي و الأرجل.

-قد تتأثر العضلات التي تتحكم في التنفس وحركات الرقبة أيضًا.

أسباب مرض الوهن العضلى الوبيل

فى هذا المرض يتم إيقاف التواصل الطبيعي بين العصب والعضلة في المكان الذي تتصل فيه نهايات العصب بالعضلات التي تتحكم فيها - تقاطع العضلات العصبية.

عادةً ما تطلق نهايات العصب مادة تسمى أستيل كولين، والتي ترتبط بنسيج العضلات عند تقاطع العضلات العصبية، مما يؤدي إلى تقلص العضلات والحركة.

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ويصنع الجهاز المناعي في الجسم أجسامًا مضادة تمنع ارتباط أستيل الكولين بالعضلة.

الغدة الصعترية ، وهي جزء من الجهاز المناعي، غير طبيعية في معظم حالات التصلب العضلى الوبيل.

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالزهايمر من أورام حميدة في الغدة الصعترية ولا يفهم الأطباء تمامًا العلاقة بين الغدة الصعترية والغدد الصماء.

علاج مرض الوهن العضلى الوبيل

هناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في تقوية عضلات شخص ما مصاب بالوهن العضلى الوبيل، وتشمل العلاجات:

-الأدوية، تشمل الأدوية المستخدمة مثبطات إنزيم الكولينستراز، مثل البيريدوستيغمين.

-تساعد هذه الأدوية على تحسين الإشارات العصبية للعضلات وزيادة قوة العضلات.

- كثيرا ما تستخدم الأدوية المثبطة للمناعة لقمع إنتاج الأجسام المضادة غير الطبيعية، يجب أن تستخدم مع إشراف طبي دقيق لأنها يمكن أن تسبب آثار جانبية كبيرة.

- الاستئصال الجراحي للغدة الصعترية، تتم هذه الجراحة للأشخاص الذين يعانون من الوهن العضلى الوبيل والذين لديهم أورام ، وكذلك بالنسبة للذين لا يعانون من أورام، تحسن الجراحة الأعراض لدى معظم المرضى الذين يتلقونها.

-البلازما أو تبادل البلازما، هذا الإجراء يزيل الأجسام المضادة غير الطبيعية من الدم.

-جرعة عالية من الجلوبيولين المناعي الوريدي، هذا العلاج يمنع الجهاز المناعي من إتلاف مفصل العصب العضلي لفترة قصيرة.