شكرا لقرائتكم خبر عن إدمان بعض أنواع الطعام حقيقة أم خرافة.. اعرف رأى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا يشتهي الناس الأطعمة غير الصحية أكثر من الخيارات الأكثر عقلانية؟ بعض الأطعمة قد تكون أكثر إدمانا من غيرها لكثير من الأشخاص، وهذا يميل إلى أن يكون مرتبطا بنظام المكافآت في الدماغ، حيث يفرز المخ وقتها العديد من المواد الكيميائية لتزويد جسمك بالطاقة، ويعد الدوبامين واحد منها المرتبط بإحساس بالراحة أو الرضا.

تشير دراسة وفقا لتقرير موقع " gulfnews" من جامعة ميشيجان إلى أن الأطعمة الصحية، أو الوجبات السريعة، تسبب هذا الإحساس بالمكافأة بكميات أعلى بكثير من الأغذية الطبيعية الكاملة، حيث تميل الأطعمة الصحية والطبيعية مثل السلمون أو القرنبيط إلى إطلاق معتدل لهذه المواد الكيميائية المكافئة، في حين تميل الأطعمة السكرية غير الصحية، مثل الآيس كريم، إلى إطلاق أسرع بكثير من المواد الكيميائية مثل الدوبامين، مما يمنحك شعورا أكثر إيجازًا الشعور بالرضا.

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يحدث جزء من الإدمان عندما تستهلك هذه الأطعمة غير الصحية بشكل متكرر والتي تعطيك مثل هذه الطفرات في الدوبامين، و يبدأ الدماغ في إدراك أن مستويات الدوبامين، أصبحت عالية للغاية، وتبدأ في إزالة مستقبلات الدوبامين للحفاظ على التوازن، وعندما يكون مستوى مستقبلات الدوبامين أقل، فأنت بحاجة إلى المزيد من الأطعمة غير الصحية التي تجدها مجزية للوصول إلى نفس مستويات الدوبامين كما كانت في السابق.

هناك نقطة أخرى يجب أن تفكر فيها أيضًا وهي ما الذي يثير مثل هذه الرغبة الشديدة، في كثير من الأحيان ، يمكن أن تكون الإغراءات بسيطة مثل شم رائحة علاجك غير الصحي المفضل، أو زيارة جهة معينة تربطها بأطعمة غير صحية.

ومع ذلك ، يمكن أن تتضمن العوامل المحفزة أيضًا عوامل مثل مستويات التوتر أو القلق، لذلك يجب أن تكون مدركًا للتأثير الذي قد تحدثه صحتك النفسية على قراراتك في تناول الطعام.