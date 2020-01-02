نقص المناعة عند الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - تعرف نقص المناعة لدى الطفل بأنه الطفل الذي يتعرض للإصابة بالأمراض بكثرة في فترة طفولته كما أن معدل نموه يصبح أقل من أقرانه ممن يماثلونه في العمر، والمعروف أن الطفل يكتسب مناعته ضد الأمراض من أمه حتى عمر معين، ثم يصبح عليه أن يحصل على المناعة من خارج نطاق الأم.

عن مناعة الطفل الرضيع يحدثنا الدكتور أحمد عاشور، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، كما يلي:

مناعة الطفل الرضيع:

يحصل الرضيع على المناعة الذاتية من أمه حتى سن ستة أشهر.

يستحسن ألا تعطي الأم طفلها أي نوع من الأدوية في حال مرضه حتى يمر من عمر الستة أشهر، ويبدأ بحاجة لتقوية مناعته ذاتياَ.

في حال أعطت الأم طفلها أي دواء خلال الستة أشهر الأولى فهي تضع حجر الأساس لتناقص مناعته مستقبلاً.

كيف تقوي الأم مناعة طفلها الرضيع؟

يجب أن تقدم الأم لطفلها الأطعمة التي تقوي المناعة والتي تحتوي على الفيتامينات خصوصاُ فهي درع الوقاية من الأمراض مثل:

الفواكه وخصوصاُ الموز والكيوي والتفاح.

تقدم له عصير الطماطم بشكل يومي.

تعطيه العسل بعد عمر السنة ويمكن أن تحلي به العصائر.

السبانخ: وهو منجم الحديد الذي يقوي دم الطفل ويحميه من الأنيميا.

تقدم له الماء بكثرة لكي تحميه من الجفاف.

تمنع عنه السكريات التي تقلل من شهيته وتزيد من فرص إصابته بفقر الدم وضعف المناعة.

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تعمل الأم على تعريض الطفل لأشعة الشمس في الفترة الصباحية.

تعطي طفلها الحليب باستمرار خاصة من صدرها ولا تفطمه قبل عمر العامين.

لا تعطيه أي مضاد حيوي دون استشارة الطبيب.

البعد عن الأب المدخن لأن التدخين السلبي يضعف مناعة الطفل.

تهوية ونظافة المنزل وكل ما يحيط بالطفل.

أعراض ضعف مناعة الرضيع:

ضعف الشهية للطعام.

فقر الدم.

اصفرار الوجه وبطء النمو.

كثرة الإصابة بالرشح والانفلونزا.