صحة ورشاقة

دراسة: مساعدة الآخرين دون مقابل قد تؤدى إلى انخفاض الألم الجسدى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مساعدة الآخرين دون مقابل قد تؤدى إلى انخفاض الألم الجسدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة حديثة أن مساعدة الآخرين دون انتظار أى فائدة فى المقابل، قد تكون ذات فائدة للصحة البدنية، ومن المعروف أن الأعمال التى تنطوى على وضع مصالح الآخرين نصب أعيننا، على سبيل المثال العمل التطوعى له تأثير إيجابى على الإجهاد، والاكتئاب وضعف الإدراك، علاوة على ذلك، وقد يؤدى ذلك إلى زيادة فى متوسط العمر الافتراضى .

وشددت الدراسة - التى أجريت فى كلية الطب جامعة (نيويورك) - على أن أعمال العطف والإيثار قد تسهم بشكل مباشر في تقليل مستويات الألم بين المتطوعين، الذين يعانون بالفعل من مشاكل الألم المزمنة، وتعزو الأبحاث الجديدة حول هذه الظاهرة تأثير الإيثار الذي يحد من الألم إلى قدرته على إلغاء تنشيط مناطق الدماغ التي تستجيب لمحفز مؤلم.

وبحسب ما نشر فى عدد يناير من مجلة (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم)، كشفت النتائج المتوصل إليها بين المشاركين الذين تطوعوا للتبرع بالدم لضحايا الزلزال أن لديهم شعورا منخفضا من الألم ضد أولئك الذين خضعوا لفحص الدم الروتيني، وأن الذين تبرعوا بالدم أظهروا نتائج أفضل. ولاحظت أن الأشخاص الذين تطوعوا في العمل وتخلوا عن الأنانية عانوا من ألم أقل مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

201912220334523452.jpg

  طرق تساعد فى التعايش مع الألم المزمن   إعطاء الأولوية للنوم

يجب أن يكون النوم الجيد أولوية للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن، وعلى الرغم من صعوبة النوم بالنسبة لهم يمكنهم التركيز على الأشياء التي يمكن التحكم فيها الأشياء التى تحدث فرقًا بالفعل، على سبيل المثال، حاول تجنب الكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء.

Advertisements

 

ممارسة تمارين التأمل

تمارين التأمل يمكن أن تكون أداة مفيدة للتعامل مع الألم المزمن، حيث يزيل الضغط الذى يساهم فى حدوث الصداع النصفى، قوة التأمل تكمن في قدرته على "أخذ انتباهك بعيدًا عن جزء الجسم الذي يؤلمك من أجل البقاء حاضرًا فيما تفعله.

f5608a012d.jpg

  تمارين التنفس

 تمارين التنفس لا يمكن الاستهانة بها عندما يتعلق الأمر بالإجهاد وتخفيف الآلام، احصل على وضع مريح وركز على أنفاسك،  استنشق بعمق ثم قم بالزفير وتخيل إطلاق الألم من الجسم وتخفيف العضلات.

 

ممارسة

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الألم ممارسة الرياضة الخفيفة التى لا تجهد العضلات، مثل: السباحة، أو تمارين التمدد لتمديد العضلات والتخلص من الألم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: مساعدة الآخرين دون مقابل قد تؤدى إلى انخفاض الألم الجسدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا