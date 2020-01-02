- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاقة البقع الموجودة على قشر الموز بسرطان الجلد! والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
أكدّت دراسة سويسريّة حديثة وجود علاقة بين البقع السوداء التي تظهر على قشر الموز وبين الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد.
وتوصّل العلماء إلى أنّ أنزيم "enzyme tyrosinase" هو السبب في ظهور البقع على الموز وعلى جلد الإنسان كما أنّه إشارة إلى إصابة الفرد بسرطان الميلانوما القاتل.
واستعان القائمون على الدراسة بهذه المعلومات لتطوير جهاز يشخّص سرطان الميلانوما عن طريق التعرّف على هذا الأنزيم.
هذا الاكتشاف سيساعد في تشخيص المرض باكراً، السيطرة على عوارضه وعلاجه.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على علاقة البقع الموجودة على قشر الموز بسرطان الجلد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.