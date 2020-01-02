تناول 5 حبات من اللوز والجوز يومياً.. هذا ما يحدث!

الخميس 2 يناير 2020

نتساءل أحياناً عن الأطعمة التي تعزز نشاط الدماغ وقدرته على الاستيعاب. وهل صحيح أن هناك أطعمة معينة تحسن الأداء الفكري وتنشط التواصل بين الخلايا العصبية؟ الجواب هو نعم. إليك أبرز الأطعمة المحسنة لصحة الدماغ ونشاطه:



* الفاكهة والخضار الحمراء والبرتقالية والصفراء والخضراء الداكنة تحتوي على نسبة كبيرة من الكاروتينويد. وتبين أن الاستهلاك الخفيف للكيوبين والزياكزانتين يحفز تدهور الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تدهور القدرات الإدراكية. لذا، تناولي دوماً السبانخ، والمانغا، والشمام، والفليفلة الحلوة، والبقلة، والمشمش، والخوخ وكل أنواع الفاكهة والخضار الملونة. تناوليها بمعدل حصتين يومياً من ضمن الحصص الخمس الموصى بها من الفاكهة والخضار.

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* اللوز والجوز والبندق الغنية بالفيتامين E لأنها تحافظ على صحة أغشية خلايا الدماغ عبر الحؤول دون التأكسد، مصدر شيخوخة الخلايا. تناولي خمس حبات من اللوز أو الجوز أو البندق كل يوم.

* أحماض أوميغا 3 ضرورية لحسن عمل الدماغ (يقظة الدماغ، التركيز...) والذاكرة لأنها جزء من المكونات الأساسية لأغشية خلايا الدماغ. والواقع أن أحماض أوميغا 3 تشكل 40 في المئة من الخلايا العصبية والأطراف العصبية. تناولي السمك الدهني أربع مرات أسبوعياً وأضيفي نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي إلى كل وجبة طعام.

* فيتامينات المجموعة B ضرورية لإنتاج الناقلات العصبية، أي البواعث الكيميائية في الدماغ التي تتيح للخلايا العصبية التواصل في ما بينها. تناولي لحوم الدواجن مرة كل أسبوع، والحبوب والبقول الجافة أربع مرات أسبوعياً، وصفار البيض مرتين كل أسبوع، وسلطات الخضار بشكل يومي لأنها غنية بالفيتامين B9.