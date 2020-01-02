تعرف على الأطعمة التي تقوية العظام والعمود الفقري!

الخميس 2 يناير 2020

يعد أكثر الآلام التي يشكو منها الكثيرون وتتسبب في منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، هي آلام العظام والعمود الفقري.



وبجانب تعدد العلاجات الكيميائية التي تساعد في علاج العظام، يوجد في المقابل علاجات طبيعية ثبت دورها في العلاج والوقاية من أمراض العمود الفقري وهشاشة العظام.

ومن أهم هذه العلاجات الطبيعية :

الحليب ومشتقاته:

يعد الحليب ومشتقاته من أكثر الأطعمة التي تعمل على الوقاية من ضعف العظام وأمراض العمود الفقري؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية جداً من الكالسيوم، بالإضافة إلى العديد من أنواع الفيتامينات المختلفة المفيدة للجسم، والتي تعمل أيضاً على نمو العضلات بشكل سليم.

الأسماك:

يساعد تناول الأسماك في تنشيط العضلات وحركة العظام بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم، فضلاً عن أحماض أوميجا 3 التي تتواجد بشكل أكبر في سمك التونة والسالمون.

الكمثرى:

تعد الكمثرى من أكثر الفواكه التي ينصح بها الأطباء للعلاج والوقاية من مرض هشاشة العظام؛ نظراً لغناها بالكالسيوم.

Advertisements

الخرشوف:

هو أحد أهم الخضروات لصحة العظام، والوقاية من أمراض العمود الفقري، حيث يحتوي الخرشوف على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين سي وفيتامين A ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة من الكالسيوم والحديد اللذين يعملان على تقوية العظام والأسنان.

المكسرات:

من أهمها الجوز واللوز والبندق، حيث تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والبروتينات الأساسية، ما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام والوقاية من آلام وأمراض العمود الفقري.

الخوخ:

يحتوي الخوخ وخاصة المجفف منه على معدن البوتاسيوم ومركبات الفينوليك المضادة للأكسدة ومادة السوربيتول، التي تساعد على وقاية العظام من الإصابة بأي أمراض تواجه العظام كما تعمل على تقوية فقرات العمود الفقري.

البروكلي:

يتميز البروكلي بغناه بالعديد من المعادن المهمة لجسم الإنسان وباحتوائه على نسب عالية جداً من الألياف ومضادات الأكسدة إلى جانب العديد من الأنواع المختلفة من الفيتامينات، والتي من أهمها الكالسيوم والماغنسيوم اللذين يساعدان على تقوية العظام وحماية العمود الفقري من أي إصابات.

الخضروات الورقية:

مثل الكرنب والسبانخ والبصل الأخضر، حيث تحتوي على معدلات عالية من الكالسيوم والمعادن والفيتامينات التي تساعد على زيادة كثافة العظام.