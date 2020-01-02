هل القدرات الذهنية تتغير بتغير فصول السنة؟

الخميس 2 يناير 2020

درس علماء جامعة لييج الفرنسية تأثير تغير فصول السنة في قدرات ونشاط وظائف الدماغ، حيث لم يكن الباحثون والعلماء ليعيروا هذه المسألة الأهمية المطلوبة.



رأست الباحثة كريستيل ميير من الجامعة الفريق العلمي الذي أجرى هذه الدراسة العلمية بمشاركة 28 متطوعا لتحديد قدراتهم الذهنية تبعاً لفصول السنة: الشتاء والربيع والصيف والخريف.

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وكان المشتركون في الدراسة يقضون في كل فصل 4.5 يوماً في المختبر، حيث كان يقطع اتصالهم بالعالم الخارجي تماما. وإثر هذا كانوا يخضعون لاختبارين بغية تحديد مستوى انتباههم وهدفهم، مع تحديد نشاط دماغهم بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي. فلم تتأثر النتائج بالفصل أيّهُ من فصول السنة، ولكن قدرات الدماغ اللازمة لاجتياز هذه الاختبارات كانت مختلفة.

فنشاط الدماغ المرتبط بثبات الاهتمام كان أعلى في شهر يونيو/حزيران خلال فترة الانقلاب الشمسي، في حين كان الأوطأ في فترة الانقلاب الشمسي الشتائي. أما الذاكرة فكانت لفترة قصيرة أعلى في الخريف وأخفض أيام تساوي الليل والنهار في الربيع.