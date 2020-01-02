دراسة: الإناث أقوى من الذكور في تحمّل الصعاب حتى في الرحم!

الخميس 2 يناير 2020

كشفت دراسة حديثة أن الإناث أقوى من الذكور في تحمّل الصعاب، حتى في الرحم! بل إن لديهن فرصة أكبر من الأجنة الذكور للنجاة والاستمرار في حمل مضطرب ومتوتر بسبب الخلافات الزوجية.



الدراسة الجديدة أشرف عليها عمار حمودي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ديوك وزميل في مركز ديوك لتشريعات الأسرة والطفل، وجينا نوبيلز، عالمة الاجتماع في جامعة ويسكونسن ماديسون.

وحالياً يعتمد العديد من العلماء في الولايات المتحدة على الإحصائيات والأرقام كدليلٍ بأن الأزواج المنجبين للإناث أكثر عرضةً للطلاق من الأزواج المنجبين للذكور، إلا أن ما توصلت إليه هذه الدراسة قد يقلب الحقائق رأساً على عقب.

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حمودي أشار إلى تفسيرٍ محتمل ومختلف جداً عن اختلاف معدلات الطلاق، وهو متانة أجنة الإناث في الرحم، وبأنه في جميع مراحل دورة الحياة وبمختلف الأعمار تبقى الإناث أشد قوة من الذكور، بل إن الذكور يموتون بنسب أكبر من الإناث.

وتشير دلائل وبائية بأن ميزة الإناث للبقاء على قيد الحياة تبدأ من الرحم، إذ تظهر قدرة أكبر على تحمل الضغوطات أثناء الحمل والتوتر الناتج عن الخلافات الزوجية.

وبحسب الدراسة، فإن الخلافات الزوجية تذهب لحد التأثير في جنس المولود، فالنساء اللواتي يعانين من خلافات زوجية هن أكثر عرضةً لإنجاب الإناث على الذكور. ووفقًا لما ذكره حمودي، فإن أجنة الإناث أقوى في تحمل توترات الحمل، ولذلك فهي أكثر قدرة للاستمرار والولادة في إطار زواج مشحون أصلاً في الخلافات.