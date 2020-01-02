بؤبؤ العين يفضح شخصيتنا وتوجهنا السياسي.. هل يمكن ملاحظة ذلك؟

الخميس 2 يناير 2020

من الصعب أن نكتشف شخصية أي شخص فقط استناداً إلى حالة البؤبؤ لديه، ومع هذا فقد اكتشف البروفسور لارسن من معهد Karolinska في السويد أن خطوط القزحية يمكن أن تساعدنا على اكتشاف بعض المميزات التي تميز أي شخصية.



وعندما ننظر إلى القزحية، وهي الجزء الملون من عين الشخص، ونلاحظ نوعاً من المنحنى الذي يشع نحو الخارج، هذا يعني أن هذا الشخص أكثر حساسية وصدقاً ووداً من غيره، كما يؤكد هذا الباحث أن الثنيات الملتفة حول مركز واحد في القزحية والتي تشبه التجاعيد تكشف عن أشخاص مندفعين وعصبيين.

وتقول الأبحاث إن السر يكمن في الجينة Pax6 التي تساهم في نمو خلايا العين والقشرة الأمامية من الدماغ، التي تشارك في تحديد صفاتنا الشخصية وفي ضبط النفس.

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من جهة أخرى، كشفت دراسة جرت سنة 1969 أن البؤبؤ في العينين كان يتوسع عند الشخص كلما عرضنا عليه صورة المرشح السياسي الذي يتفق مع قناعاته الأيديولوجية وخياراته السياسية.

هل يمكننا أن نلاحظ هذه التفاصيل ؟

من المحتمل أنكم تعتقدون أن هذه التفاصيل تمر بدون ملاحظتكم لأنها صغيرة جداً فتمر بدون أن تلفت انتباهكم، لكن دراسة أجرتها Darmouth College في الولايات المتحدة، كشفت أنه مع أننا لا ننتبه لهذه التفاصيل بطريقة واعية، ولكنها لا تفلت من لاوعينا.