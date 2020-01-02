- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالخميس 2020/1/2 12:51 م بتوقيت أبوظبي
الأمر يتطلب العناية جيدا بالبشرة خلال فصل الشتاء
يعاني كثيرون من جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، إذ تفقد نعومتها وليونتها نتيجة برودة الطقس وتقلبات الجو طوال شهور البرد، ما يتطلب العناية الفائقة بها.
وأكد الطبيب الألماني كريستوف ليبش أن هذا الأمر لا يدعو للقلق، لكنه يتطلب العناية جيدا بالبشرة خلال فصل الشتاء، قائلا: "يتوقف الجسم عن إنتاج الدهون في ظل درجات الحرارة، خاصة التي قد تقل عن 7 درجات مئوية".
وأوضح أن هذه الدهون مهمة جدا لحماية البشرة من الجفاف، مشيرا إلى أن هواء التدفئة عادة ما يؤدي إلى زيادة جفاف البشرة.
للتغلب على جفاف البشرة، نصح الطبيب الألماني بمراعاة توافر رطوبة كافية في المنزل، مع شرب الكثير من السوائل، مشيرا إلى أن "هذه التدابير وحدها لا تكفي لاستعادة ليونة البشرة ونضارتها".
وقال: "ينبغي اللجوء إلى العناية الإضافية بالبشرة، من خلال استعمال الكريمات الغنية بالدهون بصورة منتظمة، نظرا لأنها تعمل على إمداد البشرة بالدهون وتساعد على نضارتها على المدى الطويل".
وأشار إلى أن المستحلبات وحليب الجسم تساعد على الشعور بنداوة البشرة في بادئ الأمر، إلا أنها غالبا ما تمتص الرطوبة من الجسم، وبالتالي تؤدي إلى تأثير عكسي لما هو مطلوب منها.
كانت هذه تفاصيل خبر لمقاومة جفاف البشرة في الشتاء.. السر في السوائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.