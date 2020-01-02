الأهلي المصري يهدد باللجوء للفيفا بسبب قيد كهربا

كشف النادي الأهلي المصري عن وجود أزمة في قيد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، الوافد الجديد في صفوف القلعة الحمراء، مشيراً لاحتمالية لجوء "المارد الأحمر" إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحلها.

وقرر كهربا الرحيل عن الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي في يوليو/تموز الماضي، واتجه إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، معتبراً أن تعاقده انتهى مع النادي المصري بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى مصر من بوابة "المارد الأحمر".

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في تصريحات تليفزيونية، أن النادي القاهري فوجئ بوجود أزمة في قيد كهربا (25 عاماً) ضمن صفوفه، ما قد يتسبب في تأخر قيده لمدة 15 يوماً.

وأردف: "فوجئنا باستعلام أحد الأندية عن موقف اللاعب على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، وذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة، وعلى أساسها تعطل القيد، والأزمة منعت قيد اللاعب من قيده في مباراة مصر المقاصة".

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وفاز الأهلي 2-0، مساء الأربعاء، على المقاصة، بالجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وواصل عبدالحفيظ: "لا يستطيع أي ناد الاستعلام عن أي لاعب إذا لم يكن يملك أوراق وعقود سليمة".

وتابع: "اتحاد الكرة المصري قد يكون معرضاً لتوقيع عقوبات عليه في الفترة المقبلة، حال عدم الانتهاء من هذه الأزمة".



وألمح عبدالحفيظ إلى احتمالية وجود كهربا مع الفريق في رحلة زيمبابوي، للمشاركة أمام بلاتينيوم، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي نجح في انضمام محمود كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادماً من صفوف فريق أفيس البرتغالي.