شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل هذه العلامات التحذيرية من ورم الدماغ.. منها الخمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المخ هو أهم عضو يتحكم في جسم الإنسان، ومن المستحيل أن تعيش حياة إذا تأثرت صحة دماغك، حتى ولو كانت هناك مشكلة صغيرة في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى تعطيل النظام بأكمله، ما يؤدي إلى تعطيل الجسم لأن الدماغ متصلاً بجميع أجزاء الجسم الأخرى، ومع ذلك، فإن حالات اضطرابات الدماغ أو الأمراض التنكسية العصبية تأخذ طريقها في الارتفاع.

وفقًا لتقرير موقع "healthline" لا يتم إلقاء اللوم على النظام الغذائي السيئ ونمط الحياة غير الصحي أو المستقر فقط، ولكن هناك هناك علامات تحذير صغيرة قد نتجاهلها مثل الصداع أو الخمول، والتى يمكن أن تشير إلى ظهور أي مرض كامن مثل ورم الدماغ، فكثير من الناس يفقدون حياتهم بسبب ورم في المخ بعد تجاهل هذه العلامات التحذيرية.

ورم الدماغ هو مرض قاتل ولكن اكتشافه في الوقت المناسب والاستشارة الطبية الفورية يمكن أن تمنع حدوث أضرار صحية جسيمة، ولكن تجاهل العلامات المبكرة لهذا المرض قد يجعله غير قابل للشفاء.

العلامات التحذيرية لورم الدماغ

احترس من هذه التغييرات الأربعة في الجسم التى تشير إلى ورم الدماغ:

ضعف في جزء واحد من الوجه

بعد الصداع، واحدة من أبرز العلامات المبكرة للورم في الدماغ هو الشعور بألم في الوجه، وفي حين أن الألم في أجزاء الجسم الأخرى شائع جدًا، إلا أن ألم الوجه أمر يجب التوقف عنده، فبسبب وجود ورم في المخ ، نشعر بالضعف في الوجه أو أي جزء من الجس، لذلك ، في حالة حدوث مثل هذه الحالة ، لا تتجاهلها على الإطلاق، واستشر الطبيب على الفور.

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الخمول

إذا كنت تحصل على ساعات نوم أقل مما كنت تحصل عليها من قبل فهذه ليست علامة جيد، فإذا كنت تشعر بالخمول على مدار اليوم، فلا تتجاهله لأن هذا يعني أن هناك شيئًا مريبًا في جسمك، بسبب الضغط المفرط على الدماغ، يتأثر النوم، وقد لا يرغب الشخص بالنوم ليلًا، ولكنه يشعر بالنعاس طوال اليوم ما قد يشير إلى ورم في المخ.

التأثير على النشاط البدني

يبدأ ورم في المخ بمشاكل مثل صعوبة المشي وضعف في أحد أجزاء الجسم، ونقص القدرة على الشم وصعوبة التحدث، وكل هذه الأعراض يمكن أن تكون علامة على ورم في المخ.

التأثير على وظائف الجسم وتشنج العضلات

ترتبط أول علامة على ورم في المخ بيديك والقدمين والجسم، فإذا كنت تعاني من مشاكل في يديك وقدميك وجسمك وأيضًا تشنجات في العضلات، فاستشر الطبيب فورًا، إلى جانب ذلك، تعد النوبات المتكررة واللاوعي المفاجئ علامة على مرض خطير مثل ورم في المخ.