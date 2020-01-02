شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020

يرغب الكثير من الأشخاص الذين يعانون من زيادة بالوزن في إنقاصه، إلا أن كثرة الوصفات غالباً ما تضعهم في حيرة كبيرة، لعدم تأكدهم من إيجابيتها.



صحيفة "صن" البريطانية، نقلت عن خبراء بوزارة الصحة البريطانية، مجموعة من ١١ نصيحة معتمدة طبياً لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم مرة واحدة وإلى الأبد، نستعرضها على النحو التالي.

1- لا تتجاهل وجبة الإفطار

تناول وجبة الإفطار لن يجعلك تكتسب وزناً. حاول التأكد من أن وجبات الإفطار مليئة بالألياف والفواكه بدلاً من الدهون والسكر.

2- وجبات منتظمة

من الأفضل أن تضع لنفسك أوقاتا محددة لتناول وجبات صغيرة بانتظام، فإذا شرعت في تناول وجبة خفيفة في الساعة ١١ صباحاً و٣ مساءً بين وجباتك، فلن تشعر بالإغراء لتناول طعام أو حلوى بينهما.

3- تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضار

يجب أن تأكل ما لا يقل عن 5 حصص من الفاكهة والخضار في اليوم، حتى لا تكون هناك مساحة لتناول الوجبات السريعة.

الفاكهة والخضراوات تحتوي على كميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية المشبعة، وكذلك كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

4- ممارسة الرياضة

يرى الكثير من الخبراء أن فقدان الوزن يحدث بنسبة ٨٠٪ من النظام الغذائي، و٢٠٪ من ممارسة الرياضة، إلا أن الطريقة الأسرع لتقليل الدهون في الجسم هي بناء كتلة عضلية، وهذا يحدث عن طريق ممارسة الرياضة.

5- شرب الماء بكثرة

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احتفظ بزجاجة أو كوب ماء كبير في كل الأوقات، واعمل على إعادة تعبئته. نحن جميعاً بحاجة إلى شرب ما لا يقل عن ٢ لتر من الماء يومياً.

6- تناول المزيد من الكربوهيدرات

الأطعمة التي تحتوي على الألياف تساعدك على الشعور بالامتلاء، والشبع لفترة أطول هو سر فقدان الوزن بنجاح، لهذا لا يجب أن تنقطع عن تناول الكربوهيدرات.

يمكنك الحصول على الألياف فقط من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والشوفان، وبالإضافة إلى الألياف، فهي تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن التي لا يمكنك الحصول عليها من أي مكان آخر.

7- قراءة الملصقات الغذائية

بمجرد البدء في قراءة الملصقات الغذائية، فلن تعود لتناول الطعام بكثرة مرة أخرى، حيث ستندهش من كم السعرات الحرارية في بعض الأطعمة، بالإضافة إلى الإضافات، والمنكهات، والسكريات، والمواد الحافظة.

8- استخدام طبق أصغر

احصل على طبق أصغر وستشعر بالرضا دون الإفراط في تناول الطعام. المعدة تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لإخبار المخ بأنها امتلأت، لذا كلما كان تناول الطعام أبطأ، كلما تمكنت من رؤية كمية الطعام التي تحتاجها بالفعل.

9- لا تحظر الأطعمة

لا تمنع نفسك من تناول أي شيء، فقط حاول تقليل كمية الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والأطعمة الخفيفة.

10- لا تكدس غير المرغوب فيه

من المغري أن تشتري عدة وجبات من الحلوى، خاصة إذا كانت في عرض خاص، لكن من الأفضل التأكد من حصولك على الكثير من الوجبات الخفيفة الصحية، مثل الفاكهة والفشار العادي وكعك الشوفان والأرز غير المملح، والمكسرات.

11- خطط لوجباتك

اقضِ يوماً واحداً في الأسبوع لمعرفة ما ستأكله في الأيام الأخرى، ولن تضطر إلى الاهتمام بالطهي عندما تعود من العمل.

قم بإعداد وجبة الإفطار والغداء في الليلة السابقة للعمل، وستوفر الكثير من الوزن، فيجب تخزين طعام صحي يمكنك الوصول إليه في جميع الأوقات.