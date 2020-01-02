شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الطريقة الطبيعيّة الأمثل للتخلّص من السيلوليت؟ والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020 ليس من الضروري أن تعاني من الوزن الزائد كي يتكوّن بعض السيلوليت لديك، فهذه المشكلة الشائعة لا تعرف وزناً ولا عمراً، وقد تطال مواضع مختلفة من جسمكِ مثل الذراعين، الأوراك، المؤخّرة، والفخدين.

وإن كنت من الشريحة الكبيرة من النساء حول العالم التي تشتكي من هذه المشكلة، إليك الحل الطبيعي الأمثل لهذه المشكلة، للتخلّص منها بأسرع قت ممكن وأينما كانت في جسمك: المقادير: - نصف كوب من البنّ المطحون - ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون - ورق نايلون لاصق Cling film Advertisements طريقة الإستعمال: 1- داخل وعاء زجاجي، امزجي القهوة مع الزيت للحصول على معجون جاف بعض الشيء. 2- ضعي الخليط في المايكروويف ضمن وعاء آمن لمدّة 20 ثانية. 3- طبّقي الخليط بشكل دائري على موضع السيلوليت وافركيه لمدة 5 دقائق 4- لفّي الموضع بورق النايلون اللاصق، اتركيه لمدّة 45 دقيقة. 5- بعد مرور هذا الوقت، أزيلي ورق النايلون واغسلي الموضع بالماء الدافئ والصابون 6- كرّري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة المذهلة من الأسبوع الثاني.

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