كيف تبقى رائحتكم جميلة طوال النهار؟

الخميس 2 يناير 2020

استهلكوا كمية أصغر من عطركم المفضّل الذي يكلفكم شراؤه مبلغًا طائلًا من خلال وضع العطر في الصباح وعند الظهر لأن رائحته لا تعود تفوح ولا حتى في الليل!



لا شيء يثير الغضب أكثر من إنفاق ثروة لشراء عطر رائحته لا تدوم أكثر من ساعات قليلة.

إليكم من آي فراشة حيلة بسيطة لكي تبقى رائحتكم جميلة...طوال النهار!

أنتم بحاجة إلى:

- عطركم المفضّل

Advertisements

- فازلين

طريقة التنفيذ:

1) إبدأوا بتدليك المناطق التالية بالفازلين: العنق والمعصمين وأي مكان آخر تضعون العطر عليه عادة.

2) بعد ذلك رشوا عطركم كالعادة على هذه المناطق

الحيلة هي أن الفازلين يعمل كقاعدة للماكياج وهو يلتقط رائحة العطر. فالعطر ليس فعّالًا على البشرة الجافة بينما ترطيب بالفازلين يجعل البشرة تلتقط العطر بشكل ممتاز طوال النهار.