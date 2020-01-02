تحذير خطير من تناول الأدوية بأي مشروب آخر غير الماء.. ما الذي يحدث!

الخميس 2 يناير 2020

حذر الدكتور مدحت خليل إستشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد من تناول الأدوية بغير الماء، حيث تسائل مذيع برنامج حول إمكانية أن يشرب الشخص الدواء بالعصير أو أحد المشروبات الغازية.



وأجاب استشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بشكل فاصل أن السائل الوحيد الذي يسمح بإستخدامه في تناول الدواء هو الماء وحده فقط لا غير، وأوضح السبب في ذلك بشرح مبسط قال فيه أن الماء سائل متعادل، ليس حمضيا أو قلويا، ولذا لا يسمح بغيره في تناول الدواء.

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وأوضح أن السوائل الأخرى قد تتسبب في عدم فاعلية الدواء، وأعطى مثالا لذلك موضحا أن الحليب على سبيل المثال قد يؤدي إلى التناقص في امتصاص الدواء، أو عند تناول أحد الأدوية المهيجة للمعدة مع عصير البرتقال، فإن ذلك قد يتسبب في زيادة الإلتهابات، وأضاف أنه عند تناول قرص فيتامين سي لا يسمح بتناوله مع عصير البرتقال لأن ذلك يتسبب في تهيج المعدة بشكل كبير، وكذلك تناول قرص دواء يحتوي على حديد بالحليب فإن ذلك يقلل امتصاص الحديد.

وأكد من جديد على أن أي مشروب آخر يستخدم في تناول الدواء غير الماء، سيؤدي إلى عوامل سلبية فهو إما سيؤثر على كفاءة الدواء، حيث من الممكن أن تقلل امتصاصه أو تزيد من امتصاصه، أو قد تبطل فاعليته أصلا.