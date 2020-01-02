الخميس 2 يناير 2020

عند حصول الجسم على الفيتامينات اللازمة له، يجعله هذا الأمر يؤدي وظائف بشكل حيوي ونشيط، وعند نقصها في الجسم، تبدأ الأعراض في الظهور لتدل على نقصان الفيتامينات الأساسية في الجسم. تعرف على هذه الأعراض وما هي الفيتامينات التي يحتاج الجسم لها لتجنبها:



1- كثرة واستمرارية وجود التشققات في الشفة وزوايا الفم تدل على نقص فيتامين "بي" تحديداً، ومنه فيتامين "بي 2 وبي 12، وبي 3"، وأيضاً يدل على نقص في الحديد والزنك.

2- كثرة تساقط الشعر والطفح الجلدي يشيران إلى نقص في الزنك وفيتامين "بي 7" وفيتامين "أ" وفيتامين "دي" وفيتامين "إي" وفيتامين "كيه".

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3- انتشار البثور على الوجنتين والذراعين والساقين تشير إلى نقص فيتامين "أ" وفيتامين "دي" وتسببها أيضاً كثرة تناول الدهون.

4- الشعور بالتنميل في الأطراف والحرقة في الجسم والحكة تشير إلى نقص فيتامين "بي 6" وفيتامين "بي 9" وفيتامين "بي 12".

5- الآلام في القدمين والساقين والتشجنات تشيران إلى نقص في معدن البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم، وفي فيتامين "بي".