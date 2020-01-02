بعكس ما يعتقد كثيرون.. ما الصحي أكثر العسل أم السكر؟

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الخميس 2 يناير 2020
يحتوي العسل على أنواع السكريات نفسها الموجودة في السكر كالغلوكوز والفركتوز، إلا أن الوحدات الحرارية الموجودة في العسل مختلفة عن تلك الموجودة في السكر، إذ أن ملعقة واحدة من السكر تحتوي على 16 وحدة حرارية فيما تحتوي ملعقة من العسل على 22 وحدة حرارية.
لكن رغم أن العسل يحتوي على كمية أكبر من الوحدات الحراري، نتناول عادةً كمية أقل منه كونه أكثر حلاوة وسماكة من السكر العادي.
وفي هذه الحالة، يمكن الحصول على كمية الوحدات الحرارية نفسها من العسل والسكر أو حتى أقل.
كما يقول بعض اختصاصيي التغذية أن العسل يحتوي على كمية قليلة من الفيتامينات والمعادن وأنه يساعد على الهضم. ويتم البحث حالياً في ما إذا كانت مستويات مضادات التأكسد في العسل تساعد في تحسين الصحة. إضافةً إلى أن السكر العادي مصنّع في درجات عدة فيما يصنّع العسل في مرحلة واحدة فقط.
ولا بد من الإشارة إلى مشكلة مهمة تنتج عن الإفراط في تناول السكر وهي تسوّس الأسنان. لذلك من المهم الحد من تناوله أو تناوله مع الوجبات بدلاً من تناوله بين وجبة وأخرى.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى انه بعكس ما يعتقد كثيرون لا يسبب السكر أمراضاً في القلب أو سكري أو غيرها من المشكلات الصحية.
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