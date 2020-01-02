دراسة: الضحك يساعد في زيادة حرق السعرات الحرارية

الخميس 2 يناير 2020

الضحك هو أحدى الوسائل الغريزية التي يعبّر بها الإنسان عن سعادته، فهو وسيلة لتخفيف الضغوطات والتوتر نتيجة الهرمونات التي يفرزها الجسم أثناء الضحك.



وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن فوائد الضحك للإنسان كثيرة، وكشفت إحدى الدراسات أن الطفل الصحي يضحك ما يقرب من 400 مرة، بينما لا يضحك البالغ أكثر من 15 مرة يومياً في المتوسط.

تعرفوا على أبرز فوائد الضحك للإنسان:

الاسترخاء الجسدي والعاطفي: من فوائد الضحك للإنسان والتأثيرات الإيجابية الواضحة على الجسم بعد الضحك الشعور بالاسترخاء الجسدي والعاطفي معاً، علما بأنه بعد الضحك تبقى العضلات مسترخية لمدة 45 دقيقة تقريباً.

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التخلص من المشاعر السلبية: يساعد الضحك في التخلص من بعض المشاعر السلبية، كالغضب، والشعور بالذنب، والتوتر. كما يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات.

يمد الجسم بالطاقة: ومن فوائد الضحك للإنسان أيضاً أنه أسرع سلاح للتخلص من الألم والتوتر، فهو يعزز الأمل ويجعلنا نتواصل مع الآخرين بمنتهى السهولة ويزيد التركيز.

السعرات الحرارية: أكدت دراسات أن الضحك يساعد في زيادة حرق السعرات الحرارية، فالضحك بعمق خمس مرات يومياً يؤدي إلى حرق عدد من السعرات تحاكي التي يخسرها الجسم عند استخدام جهاز شد العضلات لمدة عشر دقائق.

تمرينات داخلية لا تشعر بها: الضحك يستدعي بعض التمرينات الداخلية التي تحدث تلقائيا في الجسم دون أن نشعر بها. فالضحك العميق يعمل على شد الحجاب الحاجز، كما يعمل على انقباض عضلات البطن. كما يساعد على تمرين عضلات الكتف، ثم استرخائها على نحو أكثر من العادي بعد الانتهاء من الضحك.