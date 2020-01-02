شكرا لقرائتكم خبر عن 10 استخدامات أخرى للبصل تعرف عليها والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020

البصل واحد من الأطعمة الأساسية في مطبخك، ويستخدم في كثير من الأكلات، ولكن كثير من السيدات لا تعرف استخدامات للبصل سوى في الطبخ على الرغم من أن موقع "لولوت" الأمريكي ذكر استخدامات أخرى له، من بينها..



1- علاج التهاب الحلق

مشروب البصل الدافىء يعتبر علاج طبيعي لالتهاب الحلق والتخلص من آلامه، ويمكنك صنعه عن طريق غلي قشور من البصل في الماء، ثم تصفيته وتناول المشروب.

2- الأرز المحروق

بعض النساء قد تقع في مشكلة حرق الأرز مما يجعل رائحته "شائطة"، ويمكنك التخلص من هذه الرائحة عن طريق وضع نصف بصلة فوق الجزء المحروق لتختفي رائحة الشياط تماما.

3- إزالة الشوك

بعضنا قد يتعرض لاختراق الشوك أو الأخشاب الرفيعة للجلد، ويمكنك التخلص منها عن طريق وضع قطعة صغيرة من البصل على الجزء المصاب وتركه لمدة ساعة، وبعدها ستزول الشوكة تماما.

4- علاج آلام الأذن

عصير البصل يخلصك من آلام الأذن، وذلك عن طريق سحق البصل واستخدام العصير في وضعه على شكل قطرات بالأذن، وبعدها ستختفي الآلام.

5- منع تجمد الزجاج

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في فصل الشتاء تحديدا يعاني كثير منا من تجمد زجاج السيارات والمنازل بفعل برودة الجو، ويمكنك وقف تكون الجليد عن طريق فركه ليلا بالبصل، لتجده في الصباح كما هو.

6- تلميع المعادن

يمكنك تلميع جميع المعادن في منزلك بالبصل، عن طريق تقطيعه وسحقه وخلطه بالماء، واستخدام قطعة قماش مبللة بالخليط وفرك المعادن بها.

7- التخلص من تصبغ الجلد

قد تتسبب الشمس في تكون بقع غامقة على البشرة، ويمكنك التخلص منها عن طريق وضع البصل على البشرة ليمتص هذه الألوان، ويخلصك منها سريعا.

8- آلام الحيض

البصل واحدا من أقوى المسكنات الطبيعية، ويساعد في تهدئة تقلصات الدورة الشهرية إذا ما تم تناوله قبل أيام من حدوثها.

9- إبعاد الحشرات

إذا كنتِ تعانين من الحشرات الصغيرة في منزلك عليك وضع شرائح من البصل في أماكن دخولها للمنزل، وستقضي عليها تماما.

10- آلام الحروق

بعد الإصابة بالحروق الخفيفة يمكنك التخلص من آلامها عن طريق فرك المنطقة المصابة بالبصل، فهو يعمل على تهدئة آلام الحروق.