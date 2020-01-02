أمر غير متوقع.. وراء قضم الاظافر!

الخميس 2 يناير 2020

لا شكّ بأن عادة قضم الأظافر هي ربما الأكثر إنتشاراً والأقلّ صحة في ما يتعلّق بالخصال السيئة التي يسهل الإعتياد عليها ويصعب التخلّص منها في المقابل... ولكنّ بعض الأبحاث غاصت في أبعاد هذه العادة، لتأتي بنظرية غير متوقعة، تزعم بأنها السبب الأساس للجوء بعض الأشخاص لقضم أظافرهم بشكلٍ غير واعٍ. فما هي؟



أوّلاً، تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحالة تسمّى طبياً بالـ onychophagia، و يصنّفها الطبّ النفسي كنوع من مشاكل السيطرة على الانفعالات، والتي تشبه إلى حدّ كبير الوسواس القهري. ولعلّ الأرقام تظهر مدى شيوع هذه العادة، إذ الإحصاءات تظهر أن 45% من المراهقين يعمدون إلى قضم أظافرهم.

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ولكن، ماذا عن السبب الفعلي وراء هذه المشكلة؟ في حين أن هذه العادة تم ربطها سابقاً بمراحل التطوّر النفسي والجنسي حسب نظرية فرويد، تردّ نظريّة مشوقة الأمر إلى سبب جذري ومفاجئ، فالأمر قد يكون بكلّ بساطة بسببب الأم. يربط علماء النفس هذا الموضوع بالإرضاع، إذ ان معظم حالات قضم الأظافر تنجم إمّا عن الإفراط أو النقص خلال مراحل الرضاعة الأولى لدى الطفل.

ولكن، رغم بعض الدلالات، تبقى هذه النظريّة غير دقيقة تماماً، فهي لا تنطبق على مجمل الحالات، بل تشكّل ربما دافعاً كبيراً وتعرّض أفراداً معينين أكثر من غيرهم لهذه العادة.