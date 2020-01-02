شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الخطوات.. ننظف أجسامنا نهائياً من السكر في 10 أيام! والان مع التفاصيل

الخميس 2 يناير 2020

السكر من المواد التي ندمن عليها بشكل لا يصدق، لقد بينت دراسات جديدة أن السكر يسبب الإدمان للدماغ بمقدار الإدمان على الهيرويين ناهيك عن الأضرار الصحية الأخرى التي يسببها للجسم. عندما تنظر إلى معدلات الإصابة بالسكري والبدانة، ستفهم بسرعة أن مشكلة السكر باتت أمراً خارجاً عن السيطرة. إليكم من آي فراشة 8 طرق للتخلص من الإدمان على السكر بسرعة.



1- اتخاذ القرار الصارم

ليس هناك من طريقة لمعالجة الإدمان الحقيقي إلا التوقف نهائياً عنه. توقف عن كل أنواع السكر ومنتجات الطحين، والمحليات الصناعية التي تزيد من شهيتك إلى السكر وتبطئ الأيض metabolism وتقود إلى تخزين الدهون. وتخلص أيضاً من كل الدهون المهدرجة والمحولة ومادة MSG الموجودة في كثير من الأطعمة المصنعة.

2- لا تشرب وحداتك الحرارية

إن أي شكل من أشكال السكر التي تأتي من العصائر أسوأ من السكر الذي يأتي من الأطعمة الصلبة الجامدة. فكر في العصير وكأنك تحقن كبدك بشكل مباشر بالسكر. فالسكر الذي يأتي من العصير يعطل آلة تخزين السكر في كبدك الأمر الذي يؤدي إلى بدانة قاتلة في منطقة البطن.

كما أنك بعد شرب العصير لن تشعر بالامتلاء، الأمر الذي يجعلك تأكل المزيد طوال اليوم كما أنك ستشتهي المزيد من السكر والكاربوهيدرات.

تشمل العصائر: المشروبات الغازية والمشروبات التي يشربها الرياضيون والشاي والقهوة المحليين بالسكر.

إن عبوة واحدة من المشروبات الغازية تحتوي على 15 ملعقة صغيرة من السكر وقنينة الغاتورايد Gatorade التي يشربها الرياضيون تحتوي على 14 ملعقة صغيرة من السكر.

3- قوِّ نهارك بالبروتينات

البروتين، البروتين، البروتين في كل وجبة هو الحل لجعل سكر الدم متوازناً وللتقليل من اشتهاء السكر. ابدأ يومك ببيضة بلدية أو بمخفوق بروتيني .

استهلك المكسرات ، البزور، البيض، السمك، الدجاج أو اللحم العضوي مع كل وجبة. استهلك يومياً مقدار راحة يدك تقريبا من البروتينات (حوالى 200 غ تقريباً) .

4- استهلك ما تشاء من الكاربوهيدرات ( النوع الصحيح منها)

نعم استهلك ما تشاء من الكاربوهيدرات. هل تعلم أن الخضار هي كاربوهيدرات؟ كل ما تشاء من الخضراوات الخضراء ولكن تجنب البطاطا والبطاطا الحلوة والشمندر (البنجر) مدة 10 أيام فقط. وألغ من رجيمك في هذه الأيام العشرة كل أنواع الحبوب التي تتحول إلى طحين كما توقف عن تناول الفاصولياء.

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5- حارب السكر بالدهون

الدهون لا تجعلك بديناً بل السكر هو من يفعل ذلك. الدهون تجعلك سكر الدم متوازناً كما تجعلك تشعر بالامتلاء. إضافة إلى البروتينات، عليك أن تستهلك الدهون مع كل وجبة على أن تكون من الدهون الجيدة مثل زيت الزيتون والبزور والمكسرات النيئة وزبدة جوز الهند والأفوكادو ودهون الأوميغا 3 التي تأتي من السمك.

6- تخلص من الضغط النفسي

إذا كنت مضغوطاً نفسياً، ستجن هرموناتك. فالكورتيزول سيرتفع وعندئذ ستشعر بالجوع الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة البدانة في منطقة البطن والإصابة بالسكري.

أظهرت الدراسات أن تمارين التنفس تنشط العصب المبهم الذي يغير عمل الايض من تخزين الدهون إلى حرق الدهون كما يساعد هذا العصب على إخراجك من الضغط النفسي. كل ما عليك فعله هو سحب بعض النفس.

جرب تمرين التنفس هذا الذي لن يأخذ من وقتك شيء والذي يمكنك أن تمارسه في أي مكان. . كيف تمارسه؟ اسحب ببساطة نفساً عميقاً بطيئاً وعدّ حتى الخمسة ومن ثم ازفر النفس.. قم بهذا التمرين خمس مرات. قم بتمرين التنفس هذا قبل كل وجبة . راقب ما يحدث.

7- أطفئ النيران( عن الالتهابات)

أظهرت الدراسات أن الالتهابات تؤدي إلى حدوث خلل في توازن الدم كما تؤدي إلى مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكري النوع الثاني. أهم المصادر الغذائية التي تسبب الالتهابات غير السكر هي الطحين، الدهون المحولة. وأكثر المتهمين شيوعا هو غلوتن القمح ومشتقات الالبان.

المشكلة أننا غالباً ما نشتهي الأطعمة التي تسبب لنا الحساسية.

توقف عن تناول الغلوتن مدة 10 أيام.

8- حاول أن تحصل على القدر الكافي من النوم

إن قلة النوم تجعلك تشتهي أكثر فأكثر الكاربوهيدرات والسكر والسبب أن قلة النوم تؤثر في هرمونات الشهية. في دراسات أجريت على البشر، لوحظ أن الطلاب الذين لا ينامون عدداً كافياً من الساعات نقصت الهرمونات التي تخفض الشهية عندهم وزادت شهيتهم إلى السكر والكاربوهيدرات.

إذن النوم أفضل طريقة لمحاربة الجوع.