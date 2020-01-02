برنامج لتنظيف الجسم من السموم في 48 ساعة.. تعرف عليه!

الخميس 2 يناير 2020

العلاج بتنظيف الجسم يزيل كل السموم التي تلوثه. كما أن تأثيراته المفيدة تنعكس إيجاباً على البشرة، أعضاء الجسم، المزاج.



لينجح برنامج التنظيف، يجب أن تأخذوا وقتكم في اختيار طعامكم بعناية، وأن تمارسوا القليل من الرياضة. ننصحكم باتباع هذا البرنامج مرتين في السنة لمدة 10 أيام. لكن إذا لم يكن لديكم الوقت الكافي، اكتفوا بيومين خلال عطلة نهاية الأسبوع. في هذه الحالة، يمكنكم أن تكرروا العملية عدة مرات في السنة.

بموازاة هذا، اشربوا شاي الهندباء، القراص أو أوراق البتولا البيضاء.

هذه خطة تنظيف الجسم من السموم لعطلة نهاية الأسبوع :

لتبدأوا، اشربوا 250 ملل من الماء الفاتر على معدة فارغة كل صباح.

1. اليوم الأول

الفطور

250 ملل من الماء، طاسة متوسطة من رقائق الشوفان مع ملعقة بذور الكتان، 200 ملل من حليب اللوز أو لبن رائب قليل الدسم، نصف طاسة من الفواكه الحمراء ( كرز، فريز، توت... ) وشاي أخضر.

الغداء

250 ملل من الماء، 250 غ من سمك النازلي ( hake،merlu ) المشوي، بطاطس مطهوة على البخار مع السبانخ وزيت الزيتون. سلطة الجرجير مع الطماطم وزيت الزيتون وعصير الليمون الحامض. قطعة من البطيخ الأصفر (الشمام ) وموزة.

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وجبة خفيفة

تفاحة، 180 ملل من اللبن الرائب القليل الدسم، 10 غرامات من بذور القرع المجففة والمقشرة. 250 ملل من الماء.

العشاء

150غ من الطونة المشوية. طاسة من الخضار الخضراء مع زيت الزيتون وعصير الحامض. طاسة من الخضار المسلوقة على البخار ( السبانخ أو البروكولي ) مع زيت الزيتون. 250 ملل من الماء، شاي اليانسون.

2. اليوم الثاني

الفطور

كوب من رقائق الشوفان مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان. 200 ملل من حليب اللوز أو اللبن الرائب القليل الدسم. شاي أخضر وإجاصة ( كمثري).

الغداء

200 غ من صدر الدجاج المشوي، حساء الخضار ( جزر، فاصوليا، بصل، بهار، كرفس، بطاطس )، 150 غ من مخلل الخيار الصغير و250 ملل من الماء.

وجبة خفيفة

كريب فروت ( ليمون هندي ).

العشاء

سلطة الجزر والشمندر ( البنجر ) مع عصير الليمون الحامض. شاي القراص.