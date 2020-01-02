هل تريدين قاطع شهية فعال.. اتبع هذه الوصفة الرهيبة!

الخميس 2 يناير 2020

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون تمالك أنفسهم من الإفراط فى تناول الوجبات السريعة المليئة بالذهون والأملاح أو الحلويات فعليك ا تناول عصير السبانخ.



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فهو يحتوى على مستخلص الأوراق الخضراء التي تسمى أغشية «الثايلاكويد» تقلل من الشعور بالجوع والرغبة فى تناول الطعام من أجل المتعة وليس لتلبية حاجة بيولوجية، بنسبة تصل إلى 95 بالمائة فضلا عن دوره فى زيادة فقدان الوزن بنسبة 43 بالمائة وفقا للأبحاث الحديثة التى أجريت فى هذا الموضوع.

كما وجد أن تناول أغشية «الثايلاكويد» تعمل على تعزيز إنتاج الجسم لهرمونات الشبع وقمع الجوع، الأمر الذى يؤذى إلى تحسين السيطرة على الشهية، والالتزام بعادات الأكل الصحية ومن ثم فقدان الوزن. وأوضح الباحثون أن تناول مشروب السبانخ الغنى بأغشية «الثايلاكويد» قبل الإفطار يقلل من الرغبة الشديدة فى تناول المزيد من الطعام خاصة الملىء بالذهون، فهو يمنح الشعور بالارتياح طوال اليوم.