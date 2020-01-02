شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين الحساسية الدوائية والآثار الجانبية للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من اعراض خطيرة وحساسية اتجاه بعض الأدوية دون علمهم ، وتختلف الأعراض الناتجة عن الحساسية من طفح جلدي خفيف إلى تورم مفاجئ في العديد من أجزاء الجسم مع هبوط في ضغط الدم يهدد الحياة، حيث تشكل الخلايا المناعية الأجسام المضادة ضد الدواء الذى حصل عليه الشخص سواء شراب او اقراص تتناول عن طريق الفم او حقن.

ووفاق لتقرير لموقع Harvard health الأجسام المضادة هي بروتينات تم إنشاؤها بواسطة الجهاز المناعي لمحاربة الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات، عندما يتعرض الشخص للدواء مرة أخرى، تدخل الأجسام المضادة موضع التنفيذ ، مما يؤدي إلى بدء استجابة الحساسية، قد تحدث أعراض الحساسية الدوائية على الفور أو بعد تناول الدواء لمدة أسبوع أو أكثر.

عادة ما يكون سبب إصابة شخص ما بحساسية معينة للأدوية غير معروف ، لكن من المحتمل أن يلعب علم الوراثة دورًا مهمًا.

قد تسبب الحساسية للأدوية مشكلة كبيرة ، ليس فقط بسبب الأعراض التي تسببها ، ولكن أيضًا لأنها يمكن أن تمنع أو تعوق استخدام الأدوية الأكثر فعالية لعلاج الحالات الطبية.

بالنسبة للكثيرين ، لا يتم اكتشاف الحساسية الدوائية حتى يتعاطوا دواء ويكون لديهم رد فعل تحسسي.

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كثير من الناس حساسون للأدوية ، لكن ليست كل هذه الحساسيات هي ردود فعل تحسسية حقيقية. بعض ردود الفعل السلبية على الأدوية هي آثار جانبية، من بين الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي اضطراب المعدة والإسهال والقيء والحمى ورد فعل الجلد تجاه أشعة الشمس التي تسمى الحساسية للضوء.

ومع ذلك ، فإن الحساسية الدوائية ليست هي نفس الأعراض الجانبية، الآثار الجانبية لا تشمل الجهاز المناعي ، ويمكن في بعض الأحيان تجنبها عن طريق خفض الجرعة، من أجل أن يكون رد الفعل حساسية ، يجب أن يشارك الجهاز المناعي.

الأعراض

أعراض الحساسية الدوائية تختلف تبعا لنوع آليات المناعة المعنية، رد الفعل الأكثر شيوعا هو طفح جلدي، إذا كنت قد تعرضت للدواء من قبل ، فقد يبدأ الطفح سريعا ، خلال اليوم الأول أو اليومين التاليين بعد تناول الدواء. يمكن أيضًا تأجيل التفاعل وعدم حدوثه إلا بعد 8 إلى 10 أيام من بدء الدواء. من الممكن أن تصاب بالطفح الجلدي بعد الانتهاء من دورة الدواء لمدة أسبوع واحد، عندما يحدث هذا ، فإنه عادة ما يرتبط بالمضادات الحيوية.

الأعراض التي تظهر خلال ساعات من تناول الدواء تسمى الأعراض الحادة تتضمن عادة طفح جلدي أو خلايا أو حكة. ومع ذلك ، في الحالات الأكثر شدة ، يمكن للأعراض أن تتقدم بسرعة لتشمل احتقان الأنف ، ومعدل النبض السريع ، وانخفاض ضغط الدم ، وصعوبة التنفس ، وتورم الوجه ، والدوخة ، والضوء الخفيف، يمثل هذا النوع من التفاعل ، الذي يسمى الحساسية المفرطة ، أخطر أنواع الحساسية، بدون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى الموت في غضون دقائق.

وهناك نوع أقل شيوعا من الحساسية يسمى مرض المصل، يمكن أن يحدث هذا أيامًا أو حتى أسبوعًا بعد بدء الدواء ، حتى لو لم تكن قد تعرضت أبدًا للدواء من قبل.، أعراض مرض المصل تشمل الطفح الجلدي وخلايا النحل والحمى وآلام المفاصل. في حالات نادرة ، يمكن أن يتسبب نوع مختلف من الحساسية في تدمير خلايا الدم الحمراء. وهذا ما يسمى فقر الدم الانحلالي.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه دواء ما ، فإن استخدام أدوية أخرى لها بنى كيميائية مماثلة قد يكون محفوفًا بالمخاطر، على سبيل المثال ، إذا كان الشخص قد طور خلايا النحل أو الحساسية المفرطة بعد تناول أي من البنسلين ، فينبغي له تجنب تناول المضادات الحيوية.