أفضل بديل عن البوتكس للتخلص من التجاعيد

البوتكس والفيلر أصبحا ملجأ السيدات للتخلّص من التجاعيد. فما تلبث المرأة ترى خطوطًا في وجهها، حتى تتوجّه لأقرب طبيب. بالمقابل، هناك طرق أخرى بديلة عن الإبر، إذ بعض النساء يهربن من الحقن. بالنسبة لـ "مايو كلينيك"، البوتكس ليس هو الحل لجميع التجاعيد، بحسب أسباب خطوط الوجه وطريقة عمل البوتكس؛ لذلك يتم استخدامه على نحو أكثر فاعلية على التجاعيد المتحرّكة، التي تتشكّل على جبيننا وحول أعيننا، عندما نستخدم عضلات الوجه لدينا عند الضحك أو الابتسام، أو التجهّم أو التحديق

أسباب التجاعيد

قد تتعرض البشرة للتجاعيد أيضًا بسبب فقدلان الكولاجين، تاركةً لنا ما يسميه أطباء الجلد، التجاعيد "الساكنة"، أو الخطوط الصغيرة والتجاعيد في المناطق القريبة من الفم. في هذه الحالة، تشير Mayo Clinic إلى أنّكِ قد تكونين أفضل حالًا عند الحصول على مزيج من البوتكس والحشو، مثل حمض الهيالورونيك الذي يرفع جلدكِ. في كلتا الحالتين، من المهم رؤية طبيب أمراض جلدية مرخّص، قبل اللجوء إلى إبرة لمكافحة التجاعيد للتأكد من حصولكِ على علاج فعال.

للتجاعيد سببان رئيسيان: الشمس وتغيّر الجلد بسبب الشيخوخة؛ إنّ التعرض لأشعة الشمس يقلّل الكولاجين في الجلد، وهذا أمر بالغ في الأهمية، لأنّ الكولاجين يشكل بنية الجلد. بمجرد نفاد الكولاجين، يصبح الجلد ضعيفًا، ما يؤدّي إلى ترهّل البشرة وظهور التجاعيد. أيضًا، مع تقدمكِ في العمر، يصبح الجلد بشكل طبيعي أرقّ وأكثر جفافًا وأقل مرونة. لا يمكن للجلد أن يعود لسابقه بسهولة، لأنّه يضعف مع العمر، ما يؤدّي إلى التجاعيد. فما الذي يجب فعله عندما ترين التجاعيد في وجهكِ؟ إليكِ طرق بديلة عن البوتكس للقضاء على الخطوط ومنعها:

أفضل حل للتجاعيد بعيداً عن البوتكس

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في حال أنتِ من النساء اللواتي يهربن من الحقن والإبر، وتعانين التجاعيد، نطمئنكِ عن وجود بدائل أخرى: كريمات وأمصال. خبراء التجميل ينصحون بتركيبة تشتمل على مكوّنات، مثل مضادات الأكسدة والسيراميد وأحماض أوميغا الدهنية ونياكيناميد. كل هذه المكونات "مقاتلة" رائعة للتجاعيد. من جهة أخرىن الكثير من الأبحاث ركّزت على كريم الريتينول أو كما يُعرف بـ Vitamin A لقدرته على تقوية البشرة، وتنعيم التجاعيد.

يوافق جميع خبراء الجلد على أنّSun Protection Factor/ SPF/ الحماية من أشعة الشمس، أمر بالغ الأهمية لمكافحة التجاعيد والشيخوخة. فالواقي من الشمس هو ملك عندما يتعلّق الأمر بمنع التجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة، مثل البقع الداكنة. إذا أهملتِ الحماية اليومية من أشعة الشمس، فأنتِ في الأساس تقومين بإهمال بشرتكِ وتساهمين بتقليل فاعلية أيّ علاج آخر لمكافحة الشيخوخة، في روتينكِ الجمالي. من هنا، توصي شركة العناية بالبشرة Nivea أيضًا ببقاء البشرة رطبة، ومحاولة الحدّ من التوتر، والنوم الكافي، والإقلاع عن التدخين للمساعدة في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة في المراحل المبكّرة.

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