شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج صدمات الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يصاب ظفرك بضربة أو صدمه على الظفر مثل أن ينغلق باب أو أحد الأدراج على إصبع القدم، هذا النوع من الصدمات ينتج عنه عادة تجلط الدم تحت الظفر، وهي حالة تسمى ورم دموي تحت الجلد، ويمكن أيضًا تمزيق الأظافر أو انقسامها عن طريق الخطأ، أو يمكن أن يحدث منشق تحت الظفر، الصدمة المتكررة للأظافرـيضا قد تسببها الأحذية غير المناسبة، ويمكن أن تؤدي إلى تشوهات في الأظافر، قد تشبه التشوهات العدوى الفطرية، ما يتسبب فى تغيير لون الأظافر.

ووفقًا لموقع webmed يمكن للعادات مثل تقليم أو قضم الأظافر أيضًا أن تسبب صدمة للأظافر، والتى قد تسبب نوع من العدوى البكتيرية تحت الأنسجة الموجودة بجانب الظفر وتتسبب في حدوث تورم وتهيج.

الأعراض

قد تسبب الصدمة على الأظافر أحد الأعراض التالية:

ورم دموي يبدو أحمر غامق تحت الظفر، قد تكون صدمة الأظافر الأخرى مؤلمة أيضًا، وقد ينفصل الظفر أو يكسره أو يرفعه عن فراش الظفر.

يمكن أن تكون إصابات الظفر ملحوظة حتى ينمو الظفر التالف، عادة ما تنمو الأظافر بشكل كامل في حوالي شهرين، بينما تأخذ أظافر القدم حوالي 4أشهر، إذا كانت الإصابة تشمل قاعدة الظفر، فقد تكون بعض التغييرات التجميلية دائمة.

للمساعدة في منع صدمة الأظافر

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ارتداء أحذية ذات مقاسات صحيحة، فكثير من الناس يرتدون أحذية صغيرة للغاية، والتي يمكن أن تؤدي إلى العديد من مشاكل القدم، بما في ذلك صدمة القدم.

يهدف علاج ورم دموي تحت الظافر إلى تخفيف الضغط عن طريق تجفيف الدم المحاصر تحت الظفر، و بالنسبة إلى الورم الدموي الصغير ، يمكن تسخين إبرة باستخدام الضغط اللطيف لتخترق الظفر ما يؤدي إلى حدوث ثقب صغير يمكن من خلاله استنزاف الدم قد يظل تغير لون الأظافر بعد العملية.

بعض الناس لا يشعرون بالراحة عند القيام بذلك في المنزل، ولكن يمكن لطبيبك توفير نفس العلاج باستخدام شفرة أو إبرة معقمة، إذا تناول الدم أكثر من نصف المنطقة تحت الظفر، فيجب على الطبيب تقييم الظفر، في بعض الأحيان، قد يلزم إزالة الظفر حتى يمكن إصلاح الصدمه العنيفه بالغرز.

إذا تمزق الظفر أو خشن، يجب تقليمه لتجنب إصابته بأشياء وإلحاق المزيد من الإصابات به.