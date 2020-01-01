الغزل مفتاح الحياة الزوجية السعيدة فهو دليل على الحب والرومانسية ويُنسي الهموم

أصبحت الحياة الزوجية حاليا تمر بالكثير من الضغوط، لتعاظم المسؤولية بسبب الأوضاع وتغيير ظروف مناحي الحياة، وبسبب هذه الضغوط تفاقمت مشكلة الطلاق في المجتمع، وخصوصا بين المتزوجين الجدد، ومع الاعتراف بأن العلاقة الزوجية متقلّبة، فإلى جانب تلك الصعوبات، هناك أمور إيجابية يعيشها الزوجان كالحب والرومانسية، وهذا الشعور الإيجابي يتكرّس عبر الغزل بين الزوجين.

فوائد الغزل بين الأزواج

الغزل يُنسي الهموم

الكلمة الحلوة بين الزوج والزوجة تنسيهما همومهما بما فيها من ضغوطات، فعندما يعود الرجل إلى المنزل من عمله متعباً ومرهقاً ويجد زوجته تنتظره وتستقبله بكلمات كلها غزل، يشعر بالراحة وينسى ضغط عمله، كذلك بالنسبة للزوجة التي تشعر بالسعادة عندما تسمع كلمة غزل من زوجها مهما كانت مرهقة من مسؤولياتها.

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تأكيد الحب

الحب لا يكتمل دون تعبير الأحباء عن مشاعرهما، فلن تشعر الزوجة بحب زوجها لو لم يسمعها من كلمات الغزل ما يحلو لأذنها سماعه، فيجب على الشريكيْن أن يؤمنا بأهمية الغزل الذي يوطّد مشاعر الحب ويجدّده مع مرور سنوات الزواج، كما يساعدهما في التخلص من الملل والبرود والفتور العاطفي.

الانسجام

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يكسر الحب وكلماته حاجز الخجل بين الزوجين ويقرّبهما، ما يخلق الانسجام والودّ بينهما على عكس بعض الأزواج الذين لا يعرفون من التغزل شيئاً فلا تتحلّى علاقتهما بأي انسجام.

الدفء والرومانسية

لا شك في أنّ تغزل الأزواج يعتبر من أبرز العوامل المساعدة لإضفاء جوّ من الرومانسية والدفء في الحياة الزوجية، وإذا كان الزوج لا يجيد التعبير بكلمات غزلية، فيمكنها التودّد إليه وإسماعه عبارات مليئة بالغزل ما يثير مشاعره ويجعله يتعامل معها برومانسية.

الثقة بالنفس

الغزل يساعد في زيادة الثقة بالنفس فكلما تغزّلت المرأة بزوجها عبر كلمات من الثناء والإطراء فستزداد ثقته بنفسه والعكس صحيح، حيث تزداد المرأة ثقة بنفسها كلما تغزّل بها الزوج، وهذا ما ينعكس إيجاباً على علاقتهما الزوجية.

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