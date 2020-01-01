شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون: الإنسان يأكل بلاستيك مصغر بحجم بطاقة الائتمان كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البلاستيك من أكثر الأشياء التى تسبب العديد من الأمراض وفقاً لأحدث الدراسات، وتم اكتشاف قطع مجهرية من البلاستيك في أكثر المناطق النائية، من أعماق المحيط إلى الجليد في القطب الشمالي، لكن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة تدخل أجسامنا أيضًا ، من الماء المليء بالبلاستيك الذي نشربه والحياة البحرية التي نستهلكها كغذاء.

,أوضحت وكالة "رويترز" استهلاكنا للبلاستيك على مدار فترات زمنية مختلفة ، استنادًا إلى النتائج المستخلصة من تقرير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة في وقت سابق من هذا العام.



البلاستيك

جمعت الدراسة بيانات من أكثر من 50 دراسة حول ابتلاع البلاستيك الجزئي - المعرَّفة على أنها جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن خمسة ملليمترات.

وتُعد الصور مثالًا مروعًا على كمية البلاستيك التي نتناولها دون معرفة ذلك - ومعدل الابتلاع يمكن أن يزداد سوءًا دون إجراء حكومي.

في الاسبوع

كل أسبوع ، نستهلك حوالي 2000 قطعة صغيرة من البلاستيك، وهذا يعادل 5 جرامات ، وهو نفس حجم بطاقة الائتمان ، ونفس الوزن مثل غطاء زجاجة بلاستيكية.

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البلاستيك

ووفقًا لدراسة الصندوق العالمي للطبيعة ، يمكن أن يستهلك الشخص العادي 1769 جزءًا من البلاستيك أسبوعيًا من الماء وحده.

ووجدت الدراسة أيضًا أن 182 جزئ يتم استهلاكه من خلال المحار ، و 11 من الملح أسبوعيًا.

كل شهر

خلال شهر ، نستهلك 21 جرامًا من البلاستيك، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو كثيرًا، إلا أن هذا البلاستيك يتزايد بمرور الوقت، وما زال العلم لم يثبت بعد تأثير ابتلاع البلاستيك الجزئي والنانوي على صحة الإنسان.

وقال تافا بالانيسامي من جامعة نيوكاسل الأسترالية ، الذي عمل في دراسة الصندوق العالمي للطبيعة: "كل ما نعرفه هو أننا نستوعبه وأن لديه القدرة على التسبب في التسمم، وهذا بالتأكيد سبب للقلق".