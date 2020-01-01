عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

بعد معرفته بخيانتها، لم يفكر العريس في مواجهة عروسه وجهًا لوجه، بل لجأ إلى حيلة تمكنه من ارتكاب "شر انتقام" في حقها، وذلك بفضيحتها يوم عرسهما بمقطع فيديو أثار الجدل في الصين.انعقد حفل الزفاف في سعادة تامة دون أي مشكلات، حيث وقف الجميع ليحيي العروسين وسط الموسيقى وأجواء الزفاف السعيدة، وظلت الأمور على ما يرام حتى أضاءت شاشة العرض.على غرار الأفلام، بدأ مقطع الفيديو على شاشة العرض بجملة "اليوم نعرض لكم كيف التقى الحبيبان"، يصفق الجمهور بحماس ليظهر أمامهم فجأة مقطع إباحي للعروس مع زوج أختها.

تعم الصدمة على المعازيم، وتفقد العروس النطق، ثم يصعد العريس على المسرح ليواجهها بعلاقتها الشنيعة مع زوج أختها لأكثر من عامين، وفقًا لما نشرته صحيفة "الدايلي ميل".بكت العروس بشدة وألقت "ببوكيه الورد" في وجهه بعدما انتقم منها بالفضيحة، لكنه صرخ: "هل كنت تظنين أنني لن أعلم!"، وقد أثار المقطع صدمة وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على مدى أيام.رجح البعض أن الفيديو قد تم التقاطه بكاميرا مراقبة تسويقية للترويج لمقطع إباحي، لكن وفقًا لـ"الدايلي ميل"، فإن العريس قد ركب كاميرات أمنية في منزله الجديد واكتشف بالصدفة علاقة زوجته المستقبلية بزوج أختها الحامل في الشهر السادس، لذا قرر الانتقام منهما.

وقد يهمك أيضًا:

نهاية غير متوقعة لعروس هندية أرادت التقاط صورة "سيلفي" مع أسرتها

"ارتفاع المهر" حمل على العريس ويجبره على الاقتراض ومحفز للعنوسة عند العرب