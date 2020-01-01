تعرف علي أبرز 5 مؤشرات تدل على إصابة الشريك بالهوس

التوازن العاطفي من أركان الحياة الزوجية الصحية، ويؤثر أي فيه على العلاقة الزوجية واستمرارها.

ويعتبر هوس أحد الطرفين،أكثر العوامل المخلة بالعلاقة الزوجية وتوازنها، ولتجنب هذا المنزلق، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من المؤشرات التي تدل على إصابة أن الشريك الحياة بالهوس المفرط، على النحو التالي:

1- الابتزاز العاطفي

قد يعمد الشريك إلى ابتزاز الطرف الآخر عاطفياً، للتأثير على قرارته، وطريقة تعامله معه، لذا فإن مثل هذا التصرف قد يكون مؤشراً واضحاً على هوسه وحبه للسيطرة.

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2- المطاردة المستمرة

عند تتبع شريك الحياة نشاطات وتحركات شريكه داخل المنزل وخارجه، فهذا يعني أنه يعاني من خلل عاطفي يدفعه ليكون شخصاً مستحوذاً.

3- الرغبة في البقاء بجانبك

الرغبة في البقاء إلى جانب المحبوب أمر طبيعي، لكن ملازمة شريك الحياة ومنعه من مساحة حرة يعد أمراً غير طبيعي وينم عن شخصية غير متزنة.

4- الاتصال المستمر

قد يعمد أحد الزوجين إلى الاتصال بالآخر بشكل متكرر، بحجة الاطمئنان عليه والتعبير عن حبه، ولكن هذا التصرف قد يزعج أحد الشريكين ويحرجه في عمله، ويستبب في مشاكل بينهما. وحسب الخبراء في العلاقات الزوجية، فإن الرغبة في الاتصال الدائم بالآخر، علامة خفية على السلوك غير المتزن. قد يهمك ايضاً: 5 أشياء ناقشها مع شريك المستقبل تعرف عليها 10 أخطاء تدمر الحياة الزوجية في أول سنة