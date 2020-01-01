أبرز 5 أسباب تدفعك لتنعيم شعر وجهك بالشفرة

تلجأ العديد من النساء إلى وسائل مختلفة للتخلص من شعر الوجه الذي ينمو من وقت لآخر.

وإلى جانب الحصول على مظهر أكثر نعومة للوجه، هناك فوائد تجنيها من استخدام الشفرة لحلاقة شعر وجهك، فيما يلي أهمها، بحسب موقع وان غود ثينغ:

1- التخلص من الشعر الداكن

تظهر بعض الشعيرات الغامقة الداكنة الكثيفة في مواقع مختلفة على الوجه والعنق، والحلاقة بالشفرة هي طريقة سريعة للتخلص منها، وغالباً ما يكون ذلك أسرع من تعقب كل شعرة وإزالتها على حدة.

2- تطبيق أسهل للمكياج

يساعد تطهير وجهك من كل من الشعر الداكن والزغب على وضع مساحيق التجميل بشكل أسهل، حيث ستنزلق هذه المساحيق بسلاسة وسهولة على وجهك الخالي من الشعر.

3- تصفية الجلد

بالإضافة إلى إزالة الشعر، تساعد الحلاقة أيضاً على إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح بشرتك، وهذا يجعل من الصعب على الجلد الميت أن يتراكم بمرور الوقت مسبباً الاندفاعات الجلدية.

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4- زيادة فعالية منتجات العناية بالبشرة

فائدة أخرى للحلاقة هي أنها يمكن أن تجعل منتجات العناية بالبشرة تعمل بشكل أفضل. ويسمح تأثير التقشير للحلاقة لهذه المنتجات بالغوص في أعماق جلدك لإيصال الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمكونات المفيدة الأخرى.

5- وسيلة سهلة لإزالة الشعر

هناك الكثير من الخيارات لإزالة الشعر والجلد الميت من وجهك، لكن ميزة الحلاقة هي أن بإمكانك القيام بها بسرعة وبتكلفة منخفضة في منزلك. بالإضافة إلى أنها لا تسبب الألم، بخلاف الوسائل الأخرى.

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