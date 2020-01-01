تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البروفيترول

المقادير

1 x كوب ايس كريم (بالفانيليا أو الفراولة أو الشيكولاتة)

1 x كوب كريم شانتى

مقادير عجينة الشو

4 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب دقيق (منخول)

½ x كوب ماء

0.33 x كوب زبدة (ثلث كوب)

½ x معلقة صغيرة سكر

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فانيليا

مقادير صوص الشيكولاته

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1 x كوب سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب كاكاو

الطريقة:

اولا هنحضر عجينة الشو

فى وعاء على النار نضع الماء والملح والفانيليا والزبد ويترك حتى يغلى.

ثم يضاف الدقيق دفعة واحدة مع التقليب السريع المستمر حتى يتكون لدينا كتلة واحدة لا تلتصق بجوانب الوعاء ثم يرفع من على النار.

ثم نضيف للمزيج السابق بيضة بيضةونضرب جيدا بالمضرب الكهربا حتى تصبح عجينة ملساء

نضع العجينة فى قمع الحلوانى وتشكل العجينة على هيئة قطع صغيرة وترص على صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق عند الخبز

نضع كرات الشو فى الفرن عند درجة حرارة 200 حتى تنضج.

نحضر صوص الشيكولاتة.

في وعاء أو في الخلاط اضرب كل المقادير جيدا للحصول على صوص الشيكولاته

تترك حتى تبرد تماما تشق من أسفل وبواسطة مكبس الكريمة نحشيها ايس كريم أو كريم شانتي.

ترص كرات البروفيترول فى طبق تقديم عميق.

ثم يصب فوقها صوص الشيكولاتة بمجرد رفعة من على النار بشرط أن صوص الشيكولاتة يغطى كرات البروفيترول تماما ثم يوضع فى الثلاجة لحين التقديم.. يقدم باردا. .بالهنا والشفا

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