تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الجزيرة العائمة

المقادير

4 x عدد بيضة (بياض فقط)

4 x عدد صفار بيضة (للكريمة)

3 x كوب لبن كامل الدسم (للكريمة)

1 x رشة ملح

1 x كيس فانيليا (للكريمة)

½ x كوب سكر (للكريمة)

¼ x كوب صوص الكراميل

¼ x كوب سكر

الطريقة:

نبدأ بعمل الكريمة الانجليزية نرفع الحليب والفانيليا علي النار وفي نفس الوقت نضرب صفار البيض مع السكر بالمضرب الكهربائي حتي يدوب السكر.

بعد ان يغلي الحليب نرفعه من علي النار ونبدأ نضيفه بالتدريج علي خليط صفار البيض مع التقليب المستمر حتي لا يتكتل البيض و بعد ما نخلص نصفيه بمصفاة سلك ونرفعه تاني علي النار مع التقليب حتي يتماسك نرفعه ونتركه يبرد.

لعمل الميرانج نضرب بياض البيض مع رشة الملح لمدة 3 دقائق حتي تتكون رغوة وبعدين نضيف السكر ونستمر بالضرب حتي يتماسك و يتكون الميرانج.

في اناء مملوء ماء نتركه علي النار حتي يغلي و بعدين نهدي النار وناخد من خليط الميرانج و نسويه بين ملعقتين علي شكل كور وننزل به في الماء المغلي هنلاحظ انه طافي فوق الماء و نقلبه بخفة حتي يتماسك.

في كاسات التقديم نملي جزء من الكأس بالكريمة و نضع فوق واحدة ميرانج و نزين بالكراميل و يقدم بارد وبالهنا والشفا.

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