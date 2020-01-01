تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال

المقادير

150 x جرام زبدة

3 x عدد بيضة

2 ½ x كوب دقيق

2 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب سكر

½ x كوب عصير برتقال

½ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب حبة البركة

الطريقة:

هنضع اللبن في وعاء ثم ينقع به حبة البركة ويترك جانباً.

و بعدين هنخلط الزبدة و السكر جيداً ثم يضاف البيض وعصير البرتقال و الدقيق والحليب بحبة البركة و الباكينج باودر .

تدهن صينية مناسبة للفرن بالقليل من الدقيق، ثم يصب بها الخليط وتدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180.

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