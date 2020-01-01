القاهرة - لايف ستايل
المقادير
150 x جرام زبدة
3 x عدد بيضة
2 ½ x كوب دقيق
2 x معلقة صغيرة باكينج بودر
1 x كوب سكر
½ x كوب عصير برتقال
½ x كوب لبن كامل الدسم
¼ x كوب حبة البركة
الطريقة:
هنضع اللبن في وعاء ثم ينقع به حبة البركة ويترك جانباً.
و بعدين هنخلط الزبدة و السكر جيداً ثم يضاف البيض وعصير البرتقال و الدقيق والحليب بحبة البركة و الباكينج باودر .
تدهن صينية مناسبة للفرن بالقليل من الدقيق، ثم يصب بها الخليط وتدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير البرتقال مع التوت البري
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاته
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.