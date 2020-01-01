تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البابا

المقادير

3 x عدد بيضة (مخفوقة)

3 x معلقة كبيرة سمن

2 x معلقة صغيرة خميرة

2 x معلقة صغيرة سكر

2 x كوب دقيق

2 x كوب ماء

1 ½ x كوب سكر (ناعم)

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مبشور)

1 x معلقة صغيرة عصير ليمون

¾ x كوب مربى (مشمش)

½ x كوب لبن كامل الدسم (دافئ)

الطريقة:

فى إناء صغير نضع الخميرة والسكر واللبن الدافئ ورشة الملح ونقلب ثم نغطى الإناء ويترك فى مكان دافئ حتى تتفاعل الخميرة.

فى وعاء عميق نضع الزبد والدقيق وبأطراف الأصابع تفرك المكونات حتى تصبح مثل حبات الرمل.

ثم نضيف خليط الخميرة والبيض وبشر البرتقال المخفوق للدقيق ونقلب بواسطة معلقة خشبية حتى تتجانس المكونات.

ثم نغطى الإناء ويترك فى مكان دافئ امدة ساعة ونصف حتى تتضاعف العجينة.

ثم نقلب العجين بالمعلقة الخشبية ثم فى قوالب كيك صغيرة مدهونة بالزبد نوزع خليط الكيك.

ثم تغطى ثانيا وتترك لمدة نصف ساعة اخرى.

ثم فى فرن عند درجة حرارة 120 نضع قوالب الكيك لمدة 20 دقيقة أو لحين أن تنضج.

فى أثناء نضج الكيك فى الفرن نضع الماء فى إناء ونضيف له السكر ونقلب حتى يذوب السكر ثم نضعة على النار ويترك حتى يغلى ثم نضيف له عصير الليمون ونهدى النار ويترك حتى يسمك ويصير شربات سكر.

نقلب حبات الكيك على شبك موضوع على صاج مسطح ثم يصب فوقة الشربات ويترك حتى يتشرب.

نسخن مربى المشمش على النار ثم تصفى فى مصفاة ضيقة الثقوب ثم ندهن حبات الكيك بالمربى حتى يصير لامع.

ثم ترص حبات الكيك فى طبق التقديم ويصب فوقها مقدار من الشربات وتقدم بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضيرعصير البرتقال والموز وجوزالهند

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة المشمش