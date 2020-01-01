الأطعمة المناسبة للطفل في عامه الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 07:41 مساءً - الكثير من الأمهات للمرة الأولى يواجهن صعوبة في التعرُّف على نوع الغذاء المناسب لأطفالهن، والكمية التي عليهن تقديمها، وذلك لضعف المناعة الذي قد يصيبهم بالحساسية، وبناءً على السلوك الغذائي لدى الأطفال، الذي يبدأ من العام الأول، تتضاعف نسب نمو الطفل خلال عامه الأول أكثر من أي فترات لاحقة، لذلك من المهم اختيار الغذاء المناسب للطفل خلال هذه الفترة.

الأطفال البادئون في تناول الطعام:

أوضح الدكتور عاطف محمد سرور، استشاري طب الأسرة والمجتمع، أن من أسباب الزيادة في الوزن والسمنة لدى الأطفال، ما بين عمر 4 و6 أشهر، هو إدخال الطعام الجاف قبل سن 4 أشهر، وكذلك بعض نوعيات الطعام الغنية بالسكريات والدهون، والتي تسبب زيادة وزن الطفل ويُفتَرض تجنُّبها.

أهمية الرضاعة الطبيعية:

وقال سرور إن الأم كثيراً ما تعاني من هاجس الاستمرار على الرضاعة الطبيعية، ومزجها بالرضاعة الصناعية؛ نظراً لحاجة الطفل لكميات أكبر من الحليب، وهنا نؤكد أهمية الاستمرار بالرضاعة الطبيعية على الأقل حتى نهاية العام الأول؛ لأهمية ذلك في تحسين مناعة الطفل ونموه الجسدي والنفسي.

يُنصح بإدخال الحبوب والفواكه:

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عند إدخال الطعام للأطفال، يُنصح بإدخال نوع واحد من الطعام، مثل الحبوب أو الفواكه، من ثلاث إلى خمس مرات خلال الأسبوع.

وخلال تلك الفترة سيعيش الطفل والأم حدثاً جديداً تُبنى فيه عدة معارف، أهمها التعرُّف على شعور الجوع لدى الطفل، وكيفية استجابته للطعام الجديد، وكما ذكرنا فإن إدخال نوع واحد من الطعام الصلب يساعد في التعرُّف على تقبُّل الطفل له، وإذا كان هناك تحسُّس من الطعام، فبسهولة يمكن ملاحظته.

ويبدأ الأمر بملعقة شاي، وتتدرج الأم في زيادة الطعام حتى تصل إلى ملعقة طعام من مرة إلى مرتين يوميّاً وتدريجيّاً مع عمر الطفل، وبعد تقبُّل الطفل لنوعيات ومفردات الطعام من الحبوب والفواكه والخضراوات، والقليل من اللحوم، تقوم الأم بالمزج بين الأطعمة، وبالطبع فيما يخص الفواكه والخضراوات؛ يُراعى إزالة القشرة والحبوب بالداخل.

تجنُّب السكر والملح والأطعمة المعلبة:

ويوصي الدكتور عاطف سرور بعدم إدخال السكر والملح، أو إضافة أيّ منهما خلال تحضير وجبات الطفل، كما يُفضَّل تجنُّب أطعمة الأطفال المعلبة؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح، ويُنصح بعدم تناول حليب الأبقار المعلب قبل إتمام الطفل عامه الأول؛ وذلك لضعف عناصره الغذائية وإمكانية التحسُّس منه.

نصائح وتوصيات طبية:

توصي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن عام، عصيرَ الفواكه، ويفضل العصائر المبسترة التي لا تحتوي على سكر، ولا تتجاوز 120 ملل يوميّاً، ويمكن مزج العصير بالماء وتناوله أثناء تناول الوجبات الصلبة أو بين الوجبات.

• يُفضَّل تعويد الطفل على استخدام طبقه وملعقته؛ حتى نبني لديه سلوكَ بدائل الطعام، وعدم الاعتماد على الحليب من الرضاعة.

• مساعدة الطفل للتخلص من الرضاعة من العام الأول، وذلك لمنع الالتهابات وتسوس الأسنان.

• خلال بلوغ الطفل عامه الأول، يحتاج إلى الحديد الموجود في الخضراوات واللحوم، لذا لا بد من إدخال هذه العناصر تدريجيّاً، وبكميات مناسبة تصاعديّاً.

• من الفيتامينات المهمة للنمو فيتامين (د)، وهو ضروري لنمو العظام، فلا بد من استشارة طبيب الأسرة أو عيادة الطفل السليم؛ لمعرفة نسبته في جسم الطفل.