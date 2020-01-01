7 أعراض محرجة للحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2020 07:41 مساءً - تشعر بعض السيدات الحوامل بالحرج الشديد نتيجة لظهور بعض الأعراض الـ7 المحرجة للحمل، وتتخوف من مصارحة الطبيب المختص بها، الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، تنصح السيدات الحوامل بمصارحة الطبيب بجميع الأعراض وما تشعر به خلال فترة الحمل لمحاولة إيجاد حلول تساعد المرأة الحامل في تخطى فترة الحمل بسلام.

أعراض الحمل المحرجة:

1. الغاز الزائد: تقريباً كل امرأة حامل تحصل على الغازات. ذلك لأن الحمل يجلب زيادة هرمونية يمكن أن تبطئ من الجهاز الهضمي، رغم أنك لا تستطيعين محو المشكلة، إلا أنه يمكنك التقليل منها من خلال التمرينات والتغييرات في نظامك الغذائي.

2. سلس البول: معظم النساء الحوامل اللواتي يعانين من سلس البول - تسريب البول قسراً بسبب السعال أو العطس أو الضحك - يفقدن بضع قطرات فقط. ولكنهن يشعرون بالحرج حتى عند حدوث هذا الموقف في المنزل، يوصي العديد من الأطباء النساء بارتداء سراويل داخلية للقبض على التسريبات خلال الأشهر القليلة الماضية من الحمل عندما يكون سلس البول أكثر احتمالاً. رحلات منتظمة إلى الحمام يمكن أن تساعد أيضاً.

3. شعر الوجه: أثناء الحمل، تكون الهرمونات مسؤولة عن نمو الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها.

4. الروائح الكريهة: بعض النساء لهن حاسة شم قوية أثناء الحمل. كثير منهم يكرهن الروائح الغذائية القوية، مثل الدواجن أو المأكولات البحرية. تبدأ نسبة أصغر من النساء في الحصول على رائحة خاصة بهن، مما قد يكون محرجاً.

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5. البواسير: غالباً ما يحدث الإمساك والإجهاد الناتج عن محاولة الحصول على حركة الأمعاء، قللي من خطر الإصابة بالبواسير عن طريق تجنب الإمساك، حافظي على رطوبتك جيداً وتناول المزيد من الألياف واستخدم أدوات تخفيف البراز دون وصفة طبية.

6. حب الشباب: ظهور البثور وحب الشباب أمر شائع، في الحمل، خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى، بسبب هرمونات إضافية تتدفق عبر نظامك. بعض أدوية حب الشباب، محظورة أثناء الحمل، لكن يُسمح باستخدام علاجات أخرى.

»استخدم أدوية موضعية لعلاج حب الشباب، فقط في المناطق المصابة، والمنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، البنزويل بيروكسايد، وحمض الأزيليك آمنة للاستخدام بكميات صغيرة».

7. قضايا العلاقة الحميمة:زيادة الوزن والتغيرات الجسدية الأخرى قد تجعلك تشعرين بعدم الجاذبية حول شريك حياتك، لا تدعي هذا يؤدي إلى مشاكل التواصل والحميمية، لذلك عليك باستشارة الطبيب المختص.

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