دبي تبهر العالم في احتفالات رأس السنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادتها، أبهرت احتفالات رأس السنة الميلادية 2020 في دبي العالم بعروض في مناطق عديدة من المدينة الأكثر جذبا للسياح.

وتحوّل برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغم بديع مع أداء نافورة دبي، الأمر الذي منح الزوار تجربة لا مثيل لها بالتزامن مع دخول العقد الجديد.

دبي.. دانة الدنيا.. لؤلؤة الخليج.. حلم كثير من سكان العالم لقضاء احتفالات رأس السنة الجديدة.



ومن مختلف أصقاع العالم، شاهد الكثير تلك الاحتفالات عند ساحة برج خليفة أطول برج شيّده الإنسان في العالم.

هذا قدم من الصين وتلك قدمت من اليابان وآخرون من السعودية وبريطانيا وفرنسا والمغرب والبرازيل والمكسيك وروسيا والهند.. الجميع جاء هنا إلى "دانة الدنيا" استمتع بهذه الاحتفالات الاستثنائية وقضى أوقات ممتعة في شواطئها الرقراقة والاستفادة من عروض مهرجان دبي للتسوق.