سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 1 يناير 2020

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/1/1 11:22 ص بتوقيت أبوظبي
عملات نقد سودانية- أرشيف
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، 87 جنيها للدولار في تعاملات السوق السوداء (غير الرسمية)، وظل متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.
ويخضع سعر الدولار الرسمي في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.
اعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الأحد الماضي، الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة استمرار الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار المقبل.
وتتضمن ميزانية السودان لعام 2020 عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني (1.62 مليار دولار).
وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.
وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان الماضي.
سعر اليورو والإسترليني
وسجل سعر اليورو، وفق البنك المركزي السوداني 50.45 جنيه للشراء مقابل 50.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.21 جنيه للشراء مقابل 58.50 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل اليورو 95.10 جنيه، وسجل الإسترليني 113 جنيها.
سعر الريال والدرهم والدينار
وبلغ متوسط سعر الريال السعودي وفق المركزي السوداني 12 جنيها للشراء مقابل 12.06 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.01 جنيه للشراء مقابل 147.74 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 22.90 جنيه، والدرهم الإماراتي 23.40 جنيه، والدينار الكويتي 257 جنيها.
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