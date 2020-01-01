4 فوائد طبية لعسل المانوكا.. معالج لنزلات البرد

يُعرَف العسل بفوائده التي لا تعد ولا تحصى وبأنواعه المختلفة التي يأتي على رأسها عسل "المانوكا".

المانوكا نوع خاص من العسل الطبي ينتجه النحل الذي يتغذى على رحيق أزهار شجرة مانوكا في نيوزيلندا وأستراليا، وهو معروف بخصائصه العلاجية الرائعة لنزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد الطبية.

ويحتوي عسل المانوكا على عناصر غذائية عدة منها فيتامينات المجموعة ب، النحاس، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك والأحماض الأمينية.





وسلَّط موقع "فان بيدج" الإيطالي الضوء على فوائد عسل المانوكا:

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1. مشكلات الجهاز الهضمي

عسل المانوكا غني بالكثير من الخصائص المطهرة والمانعة لانتشار البكتيريا والجراثيم في الجسم، ومن ثم علاج مشكلات الجهاز الهضمي والتهابات المعدة ومتلازمة القولون العصبي.

2. نزلات البرد

يعد المانوكا علاجا ممتازا لمشكلات الجهاز التنفسي، لذا فهو معالج لحالات نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والتهابات الحلق.





3. الجهاز المناعي

يساعد هذا العسل على تحفيز الجهاز المناعي وتزويد جسم الإنسان بالطاقة.

4. الجروح

يتميز عسل المانوكا بقدرته الرائعة على علاج الجروح الجلدية وتسريع وتعزيز شفائها ومنع تشكيل الآثار أو الندوب.

ويوصي الأطباء بتناول معلقة كبيرة من العسل مباشرة، أو معلقة صغيرة قبل الوجبات بنصف ساعة، 3 مرات يوميا، كما يمكن إذابته في المشروبات الساخنة أو حتى الباردة وتناوله قبل النوم أو فور الاستيقاظ.



